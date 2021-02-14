نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثبات الحالة الصحية للأطفال تحت سن 15 عام علي تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إثبات الحالة الصحية للأطفال توكلنا، أصبح تطبيق توكلنا بمثابة بطاقة مرور لأي مكان داخل المملكة ويعد التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة بالمملكة بغرض السيطرة علي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19” الذي اجتاح كافة دول العالم وتسبب في ارتفاع عدد الوفيات إلي أكثر من 2 ونص مليون شخص حول العالم تجاوز عدد الإصابات أكثر من 80 مليون شخصاُ.

مما أضطر المملكة لإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والمجال الجوي وفرض حظر التجوال داخل المملكة علي بعض المناطق التي تظهر بها حالات الإصابة بكورونا مما استدعي وزارة الصحة في إطلاق تطبيق توكلنا الذي يعمل علي أكثر من شق سواء كان توجيه المصابين والكشف عن أماكن تواجدهم وإنذار التطبيق للأصحاء للابتعاد عن المناطق الموبئة وتحميل التطبيق علي جميع الجوالات هواوي وايفون واندرويد والكثير من الفوائد منها إثبات الحالة الصحية للأطفال دون سن 15 عام.

كيفية إثبات الحالة الصحية للأطفال أقل من 15 عام عن طريق توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا عن الخطوات التي يجب إتباعها لإثبات الحالة الصحية للأطفال أقل من 15 عام ووضع تطبيق توكلنا عدة شروط لإثبات الطفل الصغير أقل من 15 عام وذلك عن طريق مشاركة البطاقة الخاصة بالوضع الصحي لتابع أو يكون مكفول من قبل شخص آخر واشترط أيضا وجود حد أقصي لعدد الأيام الخاصة بالمشاركة.

وأكد التطبيق أنه لإثبات حالة الأطفال الصحية أقل من 15 عام يكون ذلك بواسطة خدمة بطاقة الوضع الصحي وتتم عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الخدمات.

الضغط علي خيار خدمات التابعين.

الضغط علي بطاقة الوضع الصحي.

أخيراً ستعرض الحالة الصحية للتابعين.

أما ما يتعلق بشرط مشاركة بطاقة الوضع الصحي للمكفول أو التابع مع شخص آخر فأكدت التطبيق أنه يجب أن يكون المكفول أو التابع تابعاً لأحد أفراد الأسرة والمكفولين وشرط آخر أن يكون للشخص حساب في تطبيق توكلنا وأن يتجاوز عمره 15 عام وأن يتمتع بحالة صحية جيدة ويمنع من قام بمشاركة سابقة نشطة علي نفس البطاقة.

وأكد تطبيق توكلنا أن الحد الأدنى لعملية مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول تكون لمدة يوماً واحداً وبحد أقصى لا يتجاوز سبع أيام من وقت استلام رسالة نجاح عملية مشاركة بطاقة تابع أو مكفول لتنتهي بذالك خطوات أثبات الحالة الصحية للأطفال اقل من 15 عام من خلال تطبيق توكلنا.