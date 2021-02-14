نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442 وطريقة تحديثه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442 يتسال الكثير من المواطنين في المملكة عن الموعد الذي تم تحديده لإيداع الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي لشهر رجب لسنه 1442هـ، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع المستوى المعيشي لكاف داخل المملكة لكافة رعاياها حتى يتمكن المواطن البسيط من مواجهة الظروف المالية الصعبة، وقد ساعد في زيادة هذة الظروف الصعبة ما تمر به البلاد بسبب انتشار جائحة كورونا وفرض الاجراءات الاحترازية، لذلك تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي والذي يعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية الذي يوفر العيشة الكريمة لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم، كما أن دعم الضمان الاجتماعي يصرف بشكل شهري ضمن مجموعة من الشروط والضوابط تم وضعها من فبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف الراتب الشهري للضمان الاجتماعي لشهر رجب الحالي وهو يوم الأحد الموافق الثاني من شهر رجب و14 من شهر فبراير 2021، وعن طريق الموقع الرسمي للوزارة يستطيع المواطن الاستعلام الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، وللاستعلام عن خدمة الضمان الاجتماعي يشترط اتباع خطوات بسيطة كما يلي:

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بالضغط على زر خدمة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي. أن يقوم المستعلم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. علي المستعلم النقر علي أيقونة استعلام. وأخيرا سوف يظهر للمستعلم كافة المعلومات المستعلم عنها.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم باختيار الملف الشخصي الخاص بك. علي المستفيد النقر علي أيقونة تحديث البيانات. راجع البيانات وفق المستجدات ثم أنقر علي أيقونة إرسال الطلب.

شروط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يشترط أن يكون سن المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي لايقل عن 35 سنه. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في حالة هروب رب الأسرة. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لأسر السجين داخل أحد سجون المملكة صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لحالات العجز المفاجئ.

والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، كما أن ذلك يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.