أربح 2400000 ريال مع تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي بالسعودية

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عمر شويل - جدة أربح 2400000 ريال سعودي مع تمويلك الشخصي المقدم من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فيوفر مصرف الراجحي كل ما هو جديد لتلبية احتياجات العملاء المختلفة فيوفر الآن مصرف الراجحي فرصة الربح بمبلغ 2400000 ريال سعودي عند طلب الحصول على قرض شخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على هذه الجائزة

أربح 2400000 ريال سعودي من مصرف الراجحي بالسعودية

يستطيع العملاء الآن التقدم للحصول على أفضل تمويل شخصي لدى مصرف الراجحي والدخول في السحب للحصول على استرجاع مالي يصل قيمة إلى 2400000 ريال سعودي ويقدم مصرف الراجحي قروض شخصيه ميسرة ومميزة والمزايا تلبي تطلعات العملاء المختلفة ومن أهم مزايا الحصول على أفضل تمويل من مصرف الراجحي ما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي عن باقي البنوك

وفر مصرف الراجحي فترة سداد ميسرة ومرنة كي يستطيع العميل سداد القرض خلال فترة تصل إلى 5 سنوات

القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي يتميز بمعدل نسبة سنوي تنافسي ويبدأ من 2.41%

يتميز التمويل لدى مصرف الراجحي برسوم إدارية واحد في المئة أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل

الجوائز وطريقة السحب على الجوائز

يوفر مصرف الراجحي 24 جائزة مالية فورية بقيمة القرض الذى يحصل عليه العميل أو 100 ألف ريال سعودي أيهما أقل وجميع العملاء المتقدمين للحصول على أفضل تمويل شخصي لدى مصرف الراجحي لديهم فرصة الدخول في السحب على الجوائز المقدمه عند الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بعد توافر جميع الشروط والأحكام الخاصة بالسحب

طريقة التقديم

يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال تطبيق الراجحي موبايل والدخول في السحب حيث تبدأ الحملة من يوم 2من شهر فبراير لعام 2021م وحتى يوم 2 ابريل المقبل لعام 2021م وللمزيد من المعلومات حول الحملة يستطيع العملاء الدخول على رابط مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

رقم هاتف مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء التواصل مع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي بالمملكة أو التواصل من خلال الإتصال على رقم الهاتف 8001241222 للعملاء الجدد والإتصال على الرقم 966920003344 للعملاء الحاليين بالمصرف