نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة الأطفال في توكلنا واستعراض الوضع الصحي لهم لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إضافة الأطفال في توكلنا واستعراض الوضع الصحي لهم، يعد واحد من أهم الأمور التي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطبيقها في الآونة الأخيرة، وخاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي ترغب في السيطرة عليه، ولهذا قامت بإطلاق تطبيق توكلنا لتقديم الخدمات الصحية لكلاً من المواطن والمقيم، ولكن أصبح الأمر في هذه الأيام ينصب على إضافة الأطفال إلى هذه التطبيق، ولكن بالنظر نجد أيضاً أن هذا تطبيق توكلنا يساعد وزارة الصحة على متابع الوضع الصحي لكل أفراد الأسرة أينما كانوا، وهذا ما جعلها تعمل على إضافة الأطفال لهذا التطبيق لمتابعة أحوالهم الصحية.

خطوات إضافة الأطفال في توكلنا

صرحت الحكومة السعودية أن وجود التطبيق على هواتف المواطنين والمقيمين، قد صار شرطاً إجبارياً للجميع كي يتمكنوا من الدخول لكافة الأماكن العامة، وذلك بما فيها من الدوائر الحكومية والمراكز الطبية والمستشفيات، وأماكن الرعاية الصحية، وأكدت حكومة المملكة أنه من غير المسموح لأي فرد بدخول أياً منها إلا بعد الاطلاع على وضع الصحية بشكل كامل، وبالنظر إلى هذه الضوابط نجدها واحدة من الجهود التي تحاول الحكومة السعودية من خلالها أن تحد وتسيطر من تفشي فيروس كورونا، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا القرار بهذه الصارمة الشديدة بعد أن بدأت أعداد الإصابات بالفيروس تزداد في الفترة الأخيرة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

يعد تطبيق توكلنا أحد أهم التطبيقات التي قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاقها، وذلك منذ بداية جائحة كورونا العالمية في الربع الأول من العام الماضي، وأما عن إطلاق تطبيق توكلنا فكان بالتحديد في النصف الثاني من العام الماضي، وتم تنفيذ فكرة هذا التطبيق بالتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكان توكلنا منوط في البداية بإصدار تصاريح أمنية لمغادرة المنزل أثناء فترة الحجر المنزلي، ولكن مع إجراءات الحكومة التي اشتملت على رفعه بشكل كامل، تم إعداده لتدخل عليه مجموعة من الخدمات الأخرى التي تهم المواطن والمقيم في نفس الوقت، حيث نجد من بينها الآتي:

خدمة تسجيل الطلاب في في التعليم الإلكتروني.

إصدار التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة.

التصاريح الخاصة بتطبيق اعتمرنا وخدماته.

الاطلاع على المواعيد الرسمية لكافة القطاعات الحكومية.

الاطلاع مواعيد المخالفات.

ولكن بالنظر نجدها مجرد بعضاً من الخدمات ولكنه يقدم الكثير منها، وتعد إضافة الأطفال إلى توكلنا واحدة من الخدمات المستحدثة في هذا التطبيق.

إضافة الأطفال في توكلنا

يرغب الآباء من المواطنين والمقيمين في المملكة التعرف على خطوات إضافة الأطفال في تطبيق توكلنا، وهذا حرصاً منهم على الاطلاع على الأحوال الصحية لأبنائهم، بالإضافة إلى تمكن كلًا منهم إلى كافة الأماكن العامة داخل المملكة، والتي أصبحت تشترط الآن الاطلاع على تطبيق توكلنا للسماح لهم بالدخول إليها، ووفرت الحكومة من خلال خدمة إضافة الأطفال في توكلنا خدمة أخرى، وهي التعرف على الأوضاع الصحية للأطفال إذا لم يكن أياً منهم بصحبة والده.

خطوات إضافة الأطفال في توكلنا

ولكن بالنظر نجدها مجرد بعضاً من الخدمات ولكنه يقدم الكثير منها، وتعد إضافة الأطفال إلى توكلنا واحدة من الخدمات المستحدثة في هذا التطبيق. يرغب الآباء من المواطنين والمقيمين في المملكة التعرف على خطوات إضافة الأطفال في تطبيق توكلنا، وهذا حرصاً منهم على الاطلاع على الأحوال الصحية لأبنائهم، بالإضافة إلى تمكن كلًا منهم إلى كافة الأماكن العامة داخل المملكة، والتي أصبحت تشترط الآن الاطلاع على تطبيق توكلنا للسماح لهم بالدخول إليها، ووفرت الحكومة من خلال خدمة إضافة الأطفال في توكلنا خدمة أخرى، وهي التعرف على الأوضاع الصحية للأطفال إذا لم يكن أياً منهم بصحبة والده. يقوم المواطن بفتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

يبدأ بكتابة اسم المستخدم ويتبعها بكلمة السر لإتمام عملية تسجيل الدخول.

بعد ذلك عليه النقر على أيقونة الخدمات.

يقوم بالضغط على كلمة حسابي.

عليه أن ينقر فوق خدمة أفراد الأسرة والمكفولين.

يبدأ بكتابة البيانات الخاصة بالأبناء تمهيدا لإضافتهم بتوكلنا.

يجب أن يقوم بقراءة البيانات ثم ينقر على أيقونة تأكيد.

أخيرا يقوم بالضغط على زر الحفظ.

خطوات استعراض الوضع الصحي للأبناء توكلنا

يجب أن يقوم الأب بفتح تطبيق توكلنا على هاتفه الجوال.

يقوم بإتمام عملية تسجيل الدخول بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

عليه أن ينقر فوق قائمة الخدمات.

يختار من خلالها تبويب خدمات التابعين.

بعدها عليه أن يضغط على خدمة بطاقة الأوضاع الصحية.

يجب أن يقوم باختيار الطفل الذي يرغب في الاطلاع على حالته.

سوف يظهر أمامه اللون الذي يخبره عن الوضع الصحي لطفله.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

مستخدمي هواتف الأندرويد يمكنهم تحميل تطبيق توكلنا من خلال جوجل بلاي ستور من هنا .

أما عن مستخدمي هواتف الأيفون يمكنهم تحميل تطبيق توكلنا من هنا.

وأخيراً لحاملي هواتف هواوي يمكنهم أن يقوموا بالتحميل من هنا