نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا والتسجيل برقم الحدود وإضافة تابع للتطبيق واستعراض الخدمات الهامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا ، قد تحدثنا من قبل عن برنامج توكلنا وفي المقالة الفائتة تحدثنا عن التسجيل فيه ولكن من دون حساب ابشر وتحدثنا عن أن تطبيق توكلنا تطبيق منتشر ومتواجد منذ بداية جائحة كورونا لكي يسمح لمستخدميه بالعديد من الخدمات نظرا لظروف الجائحة ولكي نتجنب الاحتكاك وتضخم أرقام المصابين في المملكة العربية السعودية وعبر هذه المقالة ستعرف عزيزي القارئ ماهي الطريقة لإضافة تابع في توكلنا.

خدمات تطبيق توكلنا tawakkalna

خدمة المحفظة الرقمية (تبادل النقود بطريقة إلكترونية).

خدمة فحص كورونا (الخضوع للفحص عن طريق الطلب).

خدمة تصريح الحج وخدمة عرض تصاريح العمرة.

خدمة الهوية الرقمية (حتى يتم الحد من انتشار الفيروس عن طريق اللمس).

خدمة الحالة الدراسية للأبناء (يمكنك من خلاله متابعة الحالة الدراسية لابنك من خلال هاتفك الجوال).

كيفية التسجيل برقم الحدود بعد إضافة tawakkalna app

والعديد من الخدمات المتميزة عزيزي القارئ ولكي نعلم كيفية التسجيل برقم الحدود في البداية رقم الحدود هو الرقم الذي يحصل عليه العامل (الوافد) وذلك فور وصوله ودخوله إلى المملكة العربية السعودية ولكي يتم التسجيل على تطبيق tawakkalna بذلك الرقم يمكنك للوافد إدخال رقم الحدود المخصص للوافد في البرنامج وبذلك يمكنك التسجيل بكل سهولة وبدون مصاعب وتستفيد من خدمات توكلنا العديدة وهذه هي الطريقة تفصيلا عزيزي القارئ.

تحميل tawakkalna app على الجهاز الذكي.

على الجهاز الذكي. يمكنك فتح تبويب جديد New tap.

تسجيل الدخول توكلنا من حساب ولي الأمر.

إدخال المعلومات الخاصة بالتطبيق أو التي تهم التطبيق واهمهم (رقم الحدود ، تاريخ الميلاد).

إدخال كلمة المرور.

في البداية إذا كان حساب جديد سيتم عرض بعض الشروط يجب عليك قراءتها جيدا ثم الاقرار بتلك الشروط.

بعد ذلك سيتم إرسال رمز التحقق Confirmation code على الجوال الخاص بك الذي انت مسجلة.

تقوم بإدخال الرمز الذي ارسل لك في مكانها المخصص.

تحدد مكان الإقامة gbs بشكل دقيق.

يتم التسجيل والضغط على أيقونة تسجيل.

وبذلك اصبح لديك حساب تابع في توكلنا ويمكنك الاستفادة بالعديد من الخدمات.

في النهاية نرجو أن يكون مقال تطبيق توكلنا والتسجيل برقم الحدود مفيدا عزيز القارئ ونتمنى السلامة لجميع سكان المملكة العربية السعودية والعالم اجمع.