نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل وقيمة غرامة الجديدة بعد تحديثها ومدة الاعتراض على العقوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل الكثير من الموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية لا يكون على علم كافي بكافة بنود والجزاءات التي يتم توقيعها على المخالف سواء كان المخالف فرد أو مؤسسة، وتم تحديث الكثير من بنود جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل حيث يهدف هذا التطوير إلى مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل في المملكة ويكون ذلك متمثل في تنظيم سوق العمل في السعودية، وأيضا رفع مستوى الخدمة في المنشآت الموجودة بالمملكة العربية السعودية، كما يهدف أيضا إلى تحقيق الالتزام في نظام العمل السعودي الذي حدده قانون العمل السعودي وهذا يحقق التنافسية بين أفراد المنشآت في تحقيق الأفضل وبتالي يحقق المسيرة الأفضل في العمل.

جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل

وقام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد الراجحي باعتماد جدول مدون فيه كل المخالفات والغرامات التي يتم تطبيقها وفق لائحة العقوبات والجزاءات بعد أن قام بتعديلها لتتماشى مع التغيرات الموجودة في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل السعودي، وسوف نسرد لكم بعض هذه العقوبات والغرامات التي يتم توقيعها على المخالف في السطور التالية ولكن لازم التنويه أن جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل يحتوي على الكثير من البنود التي يتوجب معرفتها لتفادي الوقوع فيها، وقد جاءت هذه اللائحة بمرسوم ملكي 23/8/1426هـ، وقد تم وفق هذا المرسوم اعتماد جدول خاص بالمخالفات والغرامات الجديدة بالمملكة العربية السعودية، وبعض هذه البنود كتالي:

منع التدخين داخل منشأة العمل وهذا القرار يشمل صاحب العمل أيضًا ليس الموظفين فقط.

ضرورة قيام جميع المنشآت متوسطة الحجم بالحصول على شهادة بيئة عمل بغرض مساندة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفيد هذا القرار تلك المنشآت في حالة رغبتها في الحصول على الاستفادة كم وزن احتساب العامل ذي الحاجة الخاصة.

متابعة جميع شاغلي وظيفة محاسب.

فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي لجميع من يخالفون قواعد الالتزام بالسلامة العامة والصحة المهنية أثناء تأدية عملهم.

فرض غرامة مالية قدره 5 آلاف ريال سعودي على كل من يقوم بتشغيل عمال بدون عقد يثبت ذلك، وفي حالة عدم تسليم العامل نسخة من العقد.

فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بتشغيل العمال بشكل إجباري.

مدة الاعتراض على العقوبة وزارة العمل

وبعد اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل في سوق العمل السعودي والذي نص عليه قانون العمل في السعودية، كما اكد معالي الوزير على يحق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، كما تطرق الوزير في قرارة على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.