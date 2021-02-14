نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل مصرف الراجحي من اهم الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع أي مواطن أن يتعرف علي قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه لأي غرض شخصي خاص به، ومن خلال حاسبة تمويل بنك الراجحي يستطيع أن يعرف أيضاً قيمة القسط الشهرى الذي سيقوم بدفعه، وقد اشتهر بنك الراجحي بمزايا الخدمات المصرفية التي يقدمها للجميع، بالإضافة سهولة الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويل، خدمة حاسبة تمويل مصرف الراجحي هي خدمة إلكترونية تسهل للجميع البحث عن ما يريد دون الذهاب إلى البنك خصيصاً، حيث بسهولة يمكن أن يستعلم كل فرد عن قيمة التمويل والقسط الشهري لأي مبلغ قرض سواء قرض شخصي أو قرض عقاري، وسوف نوضح لمتابعي ثقفني كيفية استخدام حاسبة تمويل مصرف الراجحي إلكترونياً في هذه التفاصيل.

خدمة حاسبة تمويل مصرف الراجحي الإلكترونية

جميع الخدمات داخل المملكة التي تتعلق بخدمات المواطنين أصبحت جميعها خدمات إلكترونية لا تجبر المواطن على الذهاب إلى مكان العمل الرئيسي لإنهاء ما يتعلق به من أمور شخصية، وبنك الراجحي قد وفر ذلك أيضاً إلكترونياً من خدمات تمويل سواء شخصية أو عقارية، وبطاقات ائتمانية بمزايا صرف مختلفة، وغيرها من الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

التواصل مع مصرف الراجحي عبر الهاتف المخصص



للتقديم علي تمويلات مصرف الراجحي، هناك إمكانية التواصل مع خدمة العملاء لطرح أي سؤال سواء يتعلق بالتمويلات الشخصية، أو حل أي مشكلة تواجه العميل من خلال الاتصال على 8001248880 خلال أيام العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.

مميزات عامة عن فوائد التمويل الشخصي من مصرف الراجحي



يستطيع أي عميل بأي جنسية مختلفة الحصول علي التمويل الشخصي سواء يعمل يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، مع منح تمويلات شخصية خاصة للمتقاعدين، وتصل مبالغ التمويل الشخصي لحوالي 2 مليون ريال سعودي.

كما يسمح بنك الراجحي بالحصول علي قيمة التمويل بدون شرط تحويل الدخل الخاص أو الراتب الشهري من جهة العمل التي يعمل بها أي عميل.

كافة قروض مصرف الراجحي يتم توفيرها لجميع العملاء سواء مواطنين أو مقيمين تتم خلال 30 دقيقة فقط من تسجيل طلب القرض الذي يرغب به كل عميل.

يمكن طلب أي مبلغ تمويل من خلال تسجيل طلب التمويل إلكتروني بدون الذهاب إلى فرع المصرف.

كيفية التعامل مع حاسبة تمويل مصرف الراجحي الإلكترونية للمواطن والمقيم



يبدأ التعامل مع حاسبة التمويل الشخصي الخاصة بمصرف الراجحي بالدخول على الرابط الأتي: الراجحي.

يتم الاختيار ما بين القطاع الحكومي أو الخاص الذي يعمل به كل مستعلم.

يقوم كل مستعلم بإدخال قيمة إجمالي الراتب الذي يحصل عليه.

يقوم كل مستعلم بكتابة أي مبالغ أخرى يلتزم بها بسدادها شهرياً.

اختيار العمر الخاص بكل مستعلم والذي يبدأ من سن 18 عام حتى 60 عام.

اختيار مدة سداد القسط والذي يوفره البنك من خلال فترة سداد تبدأ من 1-5 سنوات.

ثم الضغط علي أيقونة حساب قيمة التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي لبنك الراجحي أحد أهم المزايا التي يوفرها بنك الراجحي تسهيلاً لاستفسارات جميع المواطنين من قروض شخصية يرغبوا في الحصول عيلها، حيث يهدف مصرف الراجحي إلى إرضاء العميل الخاص به وجذب عُملاء جُدد اليهم من خلال تقديم الخدمات المميزة.