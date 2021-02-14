طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب في البنك الأهلي فهي من الأمور الهامة التي يهتم بها عدد كبير من المقيمين حديثًا في المملكة والراغبين في إنشاء حساب خاص بهم في البنك الأهلي فهو من أفضل البنوك المتواجدة في المملكة والتي يسهل على جميع العملاء إجراء كافة المعاملات بسهولة كبيرة دون تعقيدات، وأيضا يمكن للجميع إنشاء حساب خاص بهم في البنك في خطوات بسيطة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين.

التسجيل في البنك الاهلي التجاري

البنك الأهلي التجاري من أفضل وأشهر البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية ويعد هو البنك الأول في السعودية وتأسس البنك في المملكة في عام 1953م وأصبح من أكبر المصارف العملاقة والتي لدية الملايين من العملاء في كافة المدن داخل المملكة ويلتزم البنك الأهلي التجاري بكافة أحكام الشريعة الإسلامية في كافة التعاملات والخدمات التي يقدمها.

يحتاج عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية والمواطنين معرفة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين من أجل إجراء كافة التعاملات بعد ذلك من خلال البنك الأهلي وتحويل الأموال واستقبالها أو إيداع الأموال داخل حسابهم الشخصي حيث يتميز البنك الأهلي التجاري انه من البنوك التي تيسر على كافة العملاء إجراء كافة التعاملات بسهولة كبيرة دون طلب إجراءات معقدة، وأيضا هو من البنوك التي تراعي كافة الشروط والأحكام التشريعية في كافة التعاملات كما وضحنا لكم في الاعلي وفي الخطوات الآتية نوضح لكم طريقة إنشاء حساب بسهولة في البنك الأهلي التجاري السعودي.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

يمكن لكافة المقيمين في المملكة العربية السعودية إنشاء حساب شخصي خاص بهم في البنك الأهلي وذلك بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الذي يوفره البنك الأهلي التجاري لكافة المواطنين ويمكنك أتباع الخطوات التي سأقوم بتوضيحها في السطور الآتية لمعرفة الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب خاص بك وهي:

أنتقل إلى موقع بنك الأهلي التجاري ، وقم بالدخول إلى صفحة فتح حساب تجاري.

، وقم بالدخول إلى صفحة فتح حساب تجاري. بعد الدخول إلى الصفحة قم بالدخول إلى خانة افتح حساب الآن.

سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بك.

أبرز وأهم البيانات التي عليك إدخالها هي “رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال”.

بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

بعد ذلك أضغط علي أيقونة استمرار وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك مرة أخرى.

أبرز البيانات المطلوبة للمرة الثانية هي “الاسم – الحالة الاجتماعية – مكان الميلاد”.

بعد ذلك قم بكتابة كافة بيانات ومعلومات العنوان الوطني ومعلومات الاتصال الشخصية ومعلومات الوظيفة.

بعد الانتهاء من كتابة كافة هذه البيانات والانتقال إلى الصفحة التالية سيطلب منك إدخال كافة المعلومات وسبب فتح الحساب واسم المستفيد بهذا الحساب وأيضا المبلغ التي سوف تقوم بإيداعه بشكل شهري والمتوقع وإجمالي السحب المتوقع وأهم الدول التي قد تستقبل منها أموال أو تقوم بارسال أموال إليها.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة منك لـ إنشاء حساب شخصي في البنك الأهلي قم بالانتقال إلى منصة النفاذ الوطني وذلك لكي تستطيع تفعيل الحساب الخاص بك في البنك وسوف يتم تفعيل الحساب من خلال منصة ابشر وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات عليك التوجه إلى أحد فروع البنك الأهلي لتقديم كافة الأوراق المطلوبة.