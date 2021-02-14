نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي راتب شهر رجب 1442 والاستعلام عن راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي راتب شهر رجب 1442، يعد أعلى مؤشر للبحث في الفترة الحالية حيث قامت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بالإعلان عن تحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442؛ موضحة أنه سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2 رجب هجرياً والموافق 14 فبراير مع بعض النصائح والتوجيهات المذكورة لتحديث بيانات المستفيدين وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد.

تقوم المملكة العربية السعودية بالتركيز على الدعم المالي الذي تقدمه إلى الأسر التي ليس لها دخل ثابت كل شهر والتي ليس لها عائل يوفر لها ما تحتاج لتوفير حياة كريمة في تلك الأوقات التي أزداد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك تمت المراجعات المالية وبدء.

موعد صرف الضمان الاجتماعي راتب شهر رجب 1442

راتب الضمان الاجتماعي يتم صرفه للأشخاص الغير قادرين على العمل بشكل طبيعي لظروف صحية أو مرضية والأيتام والأرامل ومن يتقاعد عن العمل ويتجاوز سن 60 عام، يتم شرح موعد نزول الضمان الاجتماعي راتب شهر رجب التي تحدد وفق عدد الأفراد على النحو االتالي:

يصرف 1000 ريال سعودي للأسرة المكونة من فرد واحد.

يصرف 1285 ريال سعودي للأسرة المكونة من فردين.

يصرف 1570 ريال سعودي للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

يصرف 1855 ريال سعودي للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

يصرف 2140 ريال سعودي للأسرة المكونة من خمسة أفرد .

يصرف 2420 ريال سعودي للأسرة المكونة من ستة أفراد.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

أكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لكي يستمر المواطنين في صرف المعاش بشكل دائم، حيث يتم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل الخدمات على المواطنين ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الاختلاط بين أفراد المجتمع وقت انتشار الفيروس.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكنك الاستعلام عن راتب التقاعد عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يتيح العديد من الخدمات بتطبيق الخطوات التالية:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي. الضغط على خدمة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 1442. إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على رمز التحقق المرسل على الهاتف. ثم يمكنك استعلام عن راتب الضمان الاجتماعي.