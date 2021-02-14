نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات قرارات وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الصحة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت قرارات وزارة الصحة السعودية، آخر الإجراءات بخصوص مواجهة فيروس كورونا المنتشر في أنحاء البلاد، والذي أصاب الكثيرين وقد زادت نسبة الإصابات مؤخراً في المملكة، مما دفع وزير التعليم إصدار آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي أيضاً، كما شددت وزارة الداخلية السعودية علي ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلن عنها سابقاً وسيتم تمديدها وفقاً لما جاء عبر وكالة الأنباء الرسمية ’’واس’’، حيث قررت وزارة الداخلية السعودية، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، التي سبق الإعلان عن يوم الثالث من فبراير الجاري، وذلك لمدة 20 يومًا إضافية.

أعلنت وزارة الصحة أن الإصابات في تزايد، وعلي الفور جاءت قرارات السلطات السعودية بالمملكة العربية، أن يتم حظر كافة التجمعات البشرية، مع التوقف عن كافة الأنشطة الترفيهية وغيرها، وإغلاق كافة المنافذ التي تؤدي للتجمعات وليس لها فائدة، كما يتم تعليق الدخول للمقاهي والمطاعم اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الأحد 14 فبراير 2021، الموافق للثاني من شهر رجب 1442 هـ، ونص البيان كما نرفقه لكم الآن.

ارتفعت الإصابات مؤخراً، لهذا تم إعلان عدداً من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهذه الإجراءات تتضمن عدد من الخطوات الحاسمة لمنع تفشي الإصابة بصورة كبيرة داخل المملكة، وغيرها من دول الخليج العربي، وأهم هذه القرارات يتضمن منع التجمعات ما دام هناك دافع لذلك، أو يوجد بدائل مثل التعليم عن بعد الذي تتبعه وزارة التعليم السعودية.

إجراءات وزارة الصحة لمواجهة الوباء

أعلنت وزارة الصحة، بالاجتماع مع وزارة الداخلية بالمملكة، أن أهم الإجراءات هو التعطيل لكافة المناسبات لمدة عشرين يوم إضافي بداية من يوم 14 من فبراير 2021، وهذه الإجراءات كما يلي:

تعطيل جميع المناسبات وخاصةً حفلات الزواج والاجتماعات الخاصة بالشركات وغيرها من التجمعات الأخرى.

توقف جميع الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي يمارسها المواطنون.

ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى لتجمع الأشخاص في المناسبات عن 20 شخصًا.

اقتصار المقاهي والمطاعم على الخدمات الخارجية وتعليق الخدمات والطلبات الداخلية.

إغلاق الأماكن الترفيهية.

توزيع صلوات الجائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.

قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكليف فرق ميدانية رقابية بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بهذه القرارات الإجرائية.

تعليق السماح بدخول بلاد الحرمين لغير المواطنين والممارسين الصحيين والدبلوماسيين وعائلاتهم وذلك بشكلٍ مؤقت، من 20 دولة، يتم استثناء الدبلوماسيين والعاملين في القطاع الطبي، من هذا القرار وفق ما أوردته فضائية “العربية” السعودية.