نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الإنترنت stc وطرق السداد أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة اتصالات السعودية لجميع العملاء في المملكة، إمكانية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت stc وكيفية سداد الفواتير أون لاين، دون الحاجة إلى مراجعة أي من مقرات الشركة، فيما يأتي ذلك دعما وتيسيرًا منها للعملاء، ولتبقى الأولى دائمًا في سوق الاتصالات السعودية، إذ تأسست في عام 2002، ومن وقتها وهي تحرص على تقديم أفضل الخدمات، لجذب مزيدٍ من العملاء، إضافة إلى القاعدة العريضة التي كوّنتها على مدى نحو 19 سنة، في ظل منافسة قوية من باقي الشركات، وعلى رأسها موبايلي وزين.

الاستعلام عن فاتورة الإنترنت stc

نوضح من خلال مقالنا، كيفية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت stc في المملكة، ولمن يرغب في دفع مستحقات الشركة بعد التعرف إلى القيمة المطلوبة نظير الاستهلاك الشهري، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية. الذهاب إلى “خدماتي”. النقر على تبويب “التسجيل الآن”. الانتقال إلى الصفحة المخصصة للتسجيل. إدخال رقم الهاتف الجوال. إدخال رقم الإقامة أو الهوية الوطنية. استلام رسالة بتفعيل رقم الهاتف الجوال الذي أدخله العميل في الموقع للاستفسار عن الاستهلاك. إدخال رقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني. يجب إدخال كلمة السر. ننقر على “التالي”. نختار التحول إلى الفاتورة الإلكترونية، لمعرفة الخدمة التي نريد إنجازها. الموافقة على الشروط والأحكام، وننقر على “التالي”. سوف نستلم رسالة نصية تحمل الرقم السري للعميل، لمعرفة تفاصيل الفاتورة.

طرق دفع فواتير النت في إس تي سي السعودية

عن طرق دفع فواتير النت في إس تي سي السعودية أون لاين، فإنه من الممكن اختيار إحدى الطرق التي حددتها الشركة، حيث جاءت هذه الطرق على النحو التالي:

يمكن السداد من خلال موقع MySTC. يمكننا السداد عبر تطبيق STC Pay. نستطيع السداد عبر تطبيق MySTC. يمكن السداد من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك. يمكن السداد عبر الهاتف المصرفي للبنوك. يمكننا السداد عبر أجهزة الخدمة الذاتية. يمكن السداد عبر مواقع وتطبيقات البنوك الإلكترونية.

الاستفسار عن مديونية شركة اتصالات السعودية

برقم الهوية يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، من الاستفسار عن مديونية شركة اتصالات السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية المذكور أعلاه.

النقر على “خدماتي”.

نختار خدمة الاستفسار عن المديونية برقم الهوية.

إدخال الرقم السري ورقم الهوية.

نضغط على “عرض الفاتورة”، للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمديونية.