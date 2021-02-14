نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا تسجيل جديد الشروط والخطوات عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا تسجيل جديد من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية إذ يعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق المعتمد في السعودية والذي يخدم جمع الأفراد من خلال مجموعة كبيرة من التصريحات والخدمات المتميزة، وبمجرد عمل تسجيل دخول جديد في توكلنا يمكن التمتع بالمميزات المختلفة بالإضافة إلى إمكانية معرفة شروط توكلنا للأطفال في حال عدم بلوغهم سن الخامسة عشر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة توكلنا تسجيل جديد.

توكلنا تسجيل جديد

قد وضعت المملكة العربية السعودية بعض الضوابط التي يجب على جميع قاطني المملكة تنفيذها ويمكن من خلال توكلنا تسجيل جديد معرفة العديد من المعلومات الخاصة بالتطبيق من حيث التصاريح المقدمة من الجهات الحكومية والخدمات التي يمكن للمقيم والوافد الحصول عليها والتي من أهمها إصدار التصاريح للخروج أثناء فترة المنع.

خطوات التسجيل في توكلنا

يحتاج الفرد لوجود حساب خاص به على منصة أبشر لكي يتمكن من التسجيل على تطبيق توكلنا ويمكن له بعد ذلك التسجيل من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بتطبيق توكلنا.

اختيار نوع النظام الخاص بالجوال المستخدم ومن ثم بدء تنزيل التطبيق.

بمجرد فتح التطبيق يتم الضغط على كلمة مستخدم جديد.

يطلب التطبيق بعض البيانات الشخصية كرقم الهوية ورقم البطاقة وتاريخ ميلاد مستخدم التطبيق.

يجب الموافقة على الشروط المدونة بعد قراءتها جيدًا والضغط على كلمة التالي.

يطلب بعد ذلك التطبيق رقم التحقيق والذي يتم إرساله على الجوال المسجل لدي منصة أبشر.

بعد ذلك يتم تحديد مكان الإقامة بشكل صحيح على الخارطة مع ضرورة تفعيل برنامج تحديد المواقع على الجوال المستخدم.

بعد ذلك يتم تسجيل المكفولين في نفس محل السكن، والضغط على كلمة تسجيل للبدء في استخدام التطبيق بكل سهولة.

شروط التسجيل في توكلنا

هناك بعض الشروط الواجب توافرها أثناء التسجيل في البرنامج لكي تتم عملية التسجيل بنجاح وهي:

أن يكون لدي المواطن أو الوافد حساب خاص به على منصة أبشر.

توفير رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للوافدين.

كتابة تاريخ الميلاد بصورة صحيحة.

يجب البدء في التسجيل من مقر الإقامة الفعلي حيث أنه يتم تحديد الموقع من خلال الهاتف.

وجود رقم الجوال المسجل بمنصة أبشر للحصول على رقم التحقيق.

الإجابة على جميع الأسئلة التي يطلبها التطبيق فور الاستخدام.