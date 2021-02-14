نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب الضمان الاجتماعي لكافة المقيدين شهر رجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للأشخاص المستفيدين، علماً بأنه يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد لها قانوناً تبعاً للأوامر الملكية الصادرة من الملك السعودي مؤخراً، وهذا اعتماداً على أن الصرف يتم في كل شهر، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب في يوم الأحد الموافق 14/2/2021، حيث تتولى الحكومة السعودية صرف رواتب الضمان الاجتماعي لكافة المقيدين لديها وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لبعض الفئات التي يتم تصنيفها من قبل الوزارة على أنها من الفئات ذات الدخل المنخفض.

ومن الجدير بالذكر أن معونة الضمان الاجتماعي تعتبر نوع من أنواع المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للأشخاص المحتاجين، على أن يكون الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي هو من تتوافر بهم شروط الصرف، ويتم صرف دعم الضمان الاجتماعي من خلال جدول زمني يتعرف المستفيد من خلاله على موعد راتب الضمان الاجتماعي شهرياً لجميع المستفيدين المسجلين بموقع الضمان، وتقوم الوزارة بتوفير العديد من الخدمات للأسر الأشد احتياجاً مثل المساعدة المقطوعة وراتب الضمان الاجتماعي وتقوم بتحديد صرف راتب الضمان بصفة شهرية والذي يكون بين يوم العاشر حتى يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، حيث تستقبل حسابات المستفيدين مبلغ معاش الضمان بعد ظهر اليوم فلم يتبقى غير ساعات قليلة على موعد الصرف.

الفئات التي لها حق صرف راتب الضمان الاجتماعي:

حيث يتم صرف الضمان الاجتماعي الشهري لعدد من الفئات العمرية التي تحددها الوزارة ومن هذه الفئات :

الأفراد الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وذلك من الجنسين رجال ونساء الأفراد الذين تتوافر فيهم حالات العجز الدائم أو العجز المؤقت أو من ليس لهم عمل الأسرة التي ليس لها عائل يتولى الإنفاق على الأسرة سواء المراة المطلقة وذويها وكذلك المرأة الأرملة والأفراد الأيتام أو أي نساء ليس لها عائل الأفراد من الأسرة المهجورة أو الأسرة المعلقة بالإضافة إلى أسرة الفرد الغائب أو الشخص المفقود يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لزوجة الفرد المدمن للمخدرات

قيمة صرف الضمان :

ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف قيمة راتب الضمان اعتماداً على عدد أفراد الأسرة، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي كالتالي:

الأسرة التي بها فرد واحد يصرف له 1000 ريال سعودي

الأسرة المكونة من فردين يصرف لها 1285 ريال سعودي

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يصرف لها 1570 ريال سعودي

الأسرة التي بها عدد أربع أفراد يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي

يصرف راتب الضمان للأسرة المكونة من خمس أفراد مبلغ 2140 ريال سعودي

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة المكونة من ستة أفراد مبلغ 2420 ريال سعودي

كيفية حساب راتب الضمان الاجتماعي :

ويمكن للأشخاص المستفيدين حساب راتب الضمان الاجتماعي وفق عدد السنوات والأفراد، وإمكانية الاندماج والاشتراك بها من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً للنسب التي يتم تحديدها، فقد أشار البرنامج إلى أن تكون هذه النسبة 2.5% وتزيد هذه النسبة إلى 12% في حالة إذا كان المستفيد يعول فرد واحد مع زيادة 6% للفرد الثاني الذي يعوله على أن يتم احتساب الراتب الأساسي وفق العدد الإجمالي للاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي للمستفيد.

تحديث بيانات المستفيد من راتب الضمان :

وأكدت وزارة الموارد من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتم صرف المعاش المقرر لهم بصفة شهرية في الموعد المحدد لها بشكل رسمي، وقد حددت الوزارة رابطها الإلكتروني الرسمي للدخول عليه وتحديث البيانات للمستفيد برقم الهوية على أنه من لم يقم بالتحديث سوف يتم تعليق مبلغ الضمان حتى إشعار آخر فعلى المستفيدين تقديم المستندات والبيانات الصحيحة المؤيدة لاستحقاقهم معاش الضمان، والدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدخول على الملف الشخصي للمستفيد المدون فيه كافة البيانات والقيام بالتعديل في حالة وجود تغيير عما هو موجود فعليا من بيانات .