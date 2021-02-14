نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي وإيداع رواتب الأسر المستحقة لشهر رجب 1442 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي ، منذ أيام قليلة تزايد البحث في المملكة العربية السعودية من مواطني المملكة علي المستفيدين من الأسر المستحقة علي رواتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشهر رجب 1442 هجريا فهو راتب من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ايدها الله فهو برنامج دعم للأسر التي ليس لديها راتب شهري من أجل حياة كريمة ولتوفير احتياجات الأسر المستحقة في تلك الظروف الصعبة من جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت المملكة العربية السعودية والعالم اجمع واليوم سوف نستعرض موعد إيداع رواتب الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام إلكترونيا وتحديث الضمان.

إيداع الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442 هجريا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لقد أعلنت عن موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي ظهر اليوم الأحد الموافق 14 من فبراير 2021 الموافق 2 من شهر رجب 1442 هجريا للفئات المستحقة من المساعدة المقطوعة فهي فئات بالطبع تحتاج لهذا الراتب منها الفتيات والسيدات التي ليس لهم عائل والأسر التي فقدت عائلتها والأشخاص الغير قادرين علي العمل مثل ذوي الإعاقة والأطفال اليتامى والذين تجاوزوا سن الشيخوخة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبلغ كل أسرة كالتالي:

فرد واحد 1000 ريال سعودي.

فردين يتم صرف لهم 1285 ريال سعودي.

وثلاثة أفراد يصرف لهم مبلغ 1570 ريال سعودي.

أربعة أفراد يتم صرف لهم راتب 1855 ريال سعودي.

وخمسة أفراد يصرف لهم 2140 ريال سعودي.

وستة أفراد يتم صرف راتب 2420 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عزيزي القارئ لقد انتهينا من موعد راتب المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي من شهر رجب 1442 هجريا وكيفية الاستعلام والتحديث علي موقع الويب الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسأل الله الخروج من جائحة كرورنا بخير ويحفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوء ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.