الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب من موقع وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب يعتبر وأحد من ضمن الأشياء التي يقوم الكثير من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية وذلك لأن يقومون بمعرفة الطريقة الصحيحة التي يتم إستخدامها في عملية الاستعلام عن المقطوعة وأيضاً معرفة موعد الإيداع.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أهم وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث تصرف هذه المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية في كل فترة ويكون الحد الأقصي للحصول علي هذه المساعدة المالية هو 30 ألف ريال سعودي، ويختلف قيمة الصرف من فترة إلي أخري حيث يحدد ذلك بناء علي الحالة المالية للمملكة العربية السعودية، والهدف من هذه المساعدات هو التخلص من الفقر في المملكة وتحسين الحالة الاجتماعية لجميع المواطنين.

طريقة تحديث المساعدات المقطوعة

يجب في كل فترة أن يقوم المستفيد من المقطوعة باليقام بعملية تحديث البيانات الشخصية له المسجلة في المقطوعة حيث يتم التحديث عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السر لحسابك.

إدخال رقم التحقق البشري ثم الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك أختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك اختيار تحديث المقطوعة.

تكتب رقم الهوية للمستفيد في المكان المخصص له.

إدخال البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

تقوم بتحديد عنوان السكن في المكان الخاص به.

إدخال رقم الحساب البنكي لك.

الضغط علي زر التحديث.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تستطيع القيام بالاستعلام عن المقطوعة من خلال موقع الموارد البشرية علي الشبكة العنكبوتية عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول في حسابك باستخدام رقم الهوية ورقم السر.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن المقطوعة.

تحديد الاستعلام برقم الطلب.

تكتب رقم الطلب في المربع المخصص له.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك النتيجة في صفحة أخري.