الاستعلام عن نتائج قبول وظائف وزارة العدل 1442 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول وظائف وزارة العدل تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر شبكة الأنترنت حيث يرغب الكثير في معرفة اسماء المرشحين لهذه الوظائف من بعد ما قامت الوزارة بالإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني لها علي الشبكة العنكبوتية.

نتائج قبول وظائف وزارة العدل

قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان عن نتائج الإدارية التي قد تم التقديم فيها من قبل المواطنين وذلك من بعد الفحص والفرز لكافة المتقدمين، حيث إن الوزارة قد إعلنت عن نتائج دفعتين فقط من الأربع دفعات المتقدمة للوظائف وسيتم الإعلان عن باقي النتائج في الفترة المقبلة من العام الجاري.

شروط وظائف وزارة العدل

حددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدمين في الوظائف الخاصة بها حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

ينبغي إن يكون المتقدم غير مسجل في إي من الوظائف الإدارية الأخري.

توافر بطاقة هوية سارية المفعول للمتقدم.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.

إذا كان حاصل علي شهادات من خارج المملكة يجب مصادقة الشهادة من قبل وزارة الخارجية.

إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الاحكام القضائية من قبل.

الاستعلام عن نتائج قبول وظائف وزارة العدل

أعلنت الوزارة اسماء المرشحون للوظائف الإدارية التي أعلنت عنها عبر الموقع الخاص بالوظائف علي شبكة الأنترنت ويخضع المتقدم إلي المقابلة الشخصية في الموعد التي تحددة الوزارة، وتستطيع الاستعلام عن نتائج القبول وطباعة نموذج مقابلة العمل عبر أتباع الأتي:

الأنتقال إلي صفحة النتائج علي الشبكة العنكبوتية.

تكتب رقم الهوية للمتقدم في الوظائف.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

الضغط علي زر تسجيل الدخول.

يعرض لك النتيجة في صفحة أخري.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد مكان المقابلة الشخصية.

تحديد موعد الذهاب للوزارة.

التأكد من صحة البيانات الشخصية للطالب.

الضغط علي زر طباعة النموذج.