نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر قياس 2021 .. ومواعيد الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر قياس يهتم به كافة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية ويبحثون هذه الأيام عن رابط تسجيل اختبار القدرات التحصيلي 1442 عبر قياس لتنمية مهاراتهم قبل الالتحاق بالمرحلة الدراسية الجديدة، فيما يتساءلون عن مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 لجميع طلاب وطالبات الصف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية عبر موقع قياس باعتباره من أشهر المواقع الخدمية التعليمية في المملكة والذى يقبل على التسجيل فيه الملايين من الطلاب في مختلف المدن لاسيما أن مع فيروس كورونا أصبح التعليم عن بعد الأنسب لجميع الطلاب والذي يفترض حمايتهم من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشرية، بما يضمن إجراء الاختبار التحصيلي عبر قياس بشكل إلكتروني.

التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر قياس

جاءت طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر قياس بخطوات بسيطة لتسهل على الطلاب من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول على موقع قياس الرسمي.

النقر على ملف المستفيد.

كتابة رقم السجل المدني.

إضافة الباسورد.

الضغط على تسجيل الدخول لقياس.

طريقة التسجيل على موقع قياس للجدد

النقر على أيقونة سجل الآن. يفتح الملف الشخصي الخاص بكم. حدد الاختبارات المتاحة. حدد الاختبار التحصيلي. اختر نوع الاختبار سواء كان ورقي أو إلكتروني. الضغط على إيقونة التسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على التالي. اختر الموعد المناسب لأداء الاختبار.

مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1442

أعلن المركز الوطني قياس عن مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 لتشمل التالي:

بدأ التسجيل المبكر في اختبار قياس التحصيلي الفترة الأولي من يوم 8 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 26 جماد الآخر 1442 هجريًا، وتستمر عمليات التسجيل حتي يوم 1 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 17 رجب 1442 هجريًا.

موعد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 – 2021 للفترة مستمر حتي يوم الجمعة 2 أبريل 2021 ميلاديًا، الموافق 20 شعبان 1442 هجريًا.