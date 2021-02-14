الاستعلام عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442 إلكترونياً

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442 إلكترونياً ، في الفترة الأخيرة يزداد بشكل كبير التساؤل حول موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، ويعتبر هذا الراتب مقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة عدد من الأسر السعودية ذوي الدخل المحدود والمنخفض من أجل مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر الجاري 1442

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن اليوم الموافق الثاني من شهر رجب الحالي لعام 1442 هو بداية صرف راتب الضمان الاجتماعي وسوف يتم الصرف لمدة أربعة أيام متتالية، حيثُ يتم صرف الرواتب لجميع المستحقين الذين يستوفوا كافة الشروط، ويلزم على جميع مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي الاستمرارية في تحديث بياناتهم حتى يتجنبوا مشكلة توقف الدعم عنهم.

الفئات المستحقة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي 1442 _2021

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات التي لها الأحقية في الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي ومن تلك الفئات الأتي :

يصرف الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة

كما يصرف لكبار السن من الرجال والسيدات

وكذلك لذوي الأعاقة البدانية الدائمة أو المؤقتة والتي تَعيقه عن ممارسة أي عمل

زوجات مدمني المخدرات

البنت التي يتجاوز عمرها عن الثامن عشر عام وليس لديها من يَعولها

البنت اليتيمة ولم تجد من يعولها أيضاً

يصرف الضمان الاجتماعي لأسرة المفقود أو الشخص الغائب

أسرة المسجون والذي مضى على سجنه ستة أشهر.

كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 1442 _2021

طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1442

يتم إحتساب راتب الضمان الاجتماعي لهذا العام وفقاً لعدد سنوات اشتراك المستفيد للبرنامج، وقد وصلت النسبة هذا العام إلى 2.5٪ وفي حالة إعالة المستفيد لشخص واحد تصل النسبة إلى 12٪ ويتم إضافة 6٪ في حالة إعالة فرد أخر، حيثُ يحدد قيمة راتب الفرد الواحد إلى 1000 ريال سعودي وراتب الفردين 1285، بينما يتم صرف مبلغ قدره 1570 لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وفي حالة عدد أفراد الأسرة أربعة يتم صرف راتب بقيمة 1855 ريال سعودي، وأخيرا تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد على راتب بقيمة 2140 ريال سعودي.