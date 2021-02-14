طريقة تحديث صك يدوي إلى صك إلكتروني من جوالك عبر بوابة ناجز وحتى طباعة الصك

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث صك يدوي إلى صك إلكتروني من جوالك عبر بوابة ناجز من البداية وحتى طباعة الصك، تُعد وزارة العدل إحدى الوزارات التي تُقدم خدمات إلكترونية مُميزة وسنتناول اليوم طريق تحديث الصكوك اليدوية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية، كل ما عليك فقط هو إتباع تلك الخطوات البسيطة التي سنتحدث عنها تفصيلا، والجدير بالذكر أن خدمة تحديث الصكوك هي خدمة إلكترونية تُمكن المُستفيد من تسجيل وتحديث الصك اليدوي الخاص به، حيث يقوم المالك أو وكيله بملء بيانات ومعلومات تخُص الصك المراد تحديثه، ومن المعروف تلك الخدمة لا تتكلف أي رسوم ويتم تقديمها عبر بوابة ناجز بشكل إلكتروني.

طريقة تحديث صك يدوي إلى صك إلكتروني

بعد الدخول على موقع وزارة العدل يتم اختيار كتابات العدل وستظهر الخدمات التي يتم تقديمها، يتم الضغط على خدمة تحديث الصكوك ليتم ظهور الصفحة الخاصة بتحديث الصك العقاري، وللاستفادة من خدمة تحديث الصك العقاري يجب أن يقوم الشخص المُستفيد بالتسجيل في أبشر، ستظهر الشروط التي يجب توافرها لتقديم طلب تحديث صك يدوي.

بعد الاطلاع على الشروط كل ما عليك هو الدخول الى الموقع عبر النفاذ الوطني باستخدام كلمة المرور، بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الخاصة بأبشر في الفراغات الموجودة كاسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وسيتم إرسال رسالة نصية على جوالك بها رمز التحقق المُكون من 4 أرقام، ويتم إدخالها في المكان المخصص لذلك بعدها يتم إختيار متابعة لاستكمال إجراءات تحديث الصك اليدوي عبر بوابة ناجز التمكن من الحصول على صك إلكتروني.

خدمة تحديث الصكوك وزارة العدل

بعد الدخول إلى خدمة تحديث الصكوك والتسجيل من خلال أبشر وملء البيانات المطلوبة سيفتح نظام تحديث صك يدوي، يتم بعد ذلك الموافقة والتعهد بإدخال جميع البيانات بالشكل الصحيح ثم يتم اختيار طلب جديد، يُمكن تحديث الصك من المالك نفسه أو وكيل أو وريث ويتم ادخال جميع البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة لاستكمال كافة الإجراءات.

من الشروط المطلوبة كذلك في تحديث صك يدوي أن يكون لديك صور للصك المطلوب تحديثه وإدخالها في الخانة المخصصة لذلك، بعدها يتم اختيار حفظ ومتابعة، بعدها يتم تأكيد البيانات التي تم إدخالها ثم يتم اختيار إرسال، بعدها يتم تسجيل رقم الجوال بالصيغة الدولية (966 وبعدها رقم الجوال) ثم يتم اختيار متابعة إرسال الطلب، وإذا تم قبول الطلب فيتم إرسال رسالة من موقع وزارة العدل أو بوابة ناجز تحوي انه تمت عملية التحديث، ويتم ملء الفراغات الموجودة وبذلك تكون قد أنهيت تحديث الصك اليدوي.