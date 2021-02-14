إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. تسليم الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

بلادي – الرياض :
سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد)، السفير الإماراتي السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
جاء ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظير ما قام به السفير السابق من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل وزيرُ الخارجية الشيخَ شخبوط في ديوان الوزارة بالرياض، معبّراً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وزيرًا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
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