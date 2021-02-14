بلادي – الرياض :
أعلنت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك في قطر، اليوم (الأحد)، بدء المهام الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين الدوحة والرياض.
وتبدأ إجراءات التبادل التجاري في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة – بحسب بيان هيئة الجمارك القطرية – وفقا للقرار الصادر عن الجهات المختصة في أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمرة الحدودي في دولة قطر ومنفذ سلوى الحدودي في المملكة، والذي بدأ باستقبال المسافرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتبارًا من اليوم.. فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين المملكة وقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.