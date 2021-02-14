اعتبارًا من اليوم.. فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين المملكة وقطر

بلادي – الرياض :

أعلنت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك في قطر، اليوم (الأحد)، بدء المهام الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين الدوحة والرياض.

وتبدأ إجراءات التبادل التجاري في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة – بحسب بيان هيئة الجمارك القطرية – وفقا للقرار الصادر عن الجهات المختصة في أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمرة الحدودي في دولة قطر ومنفذ سلوى الحدودي في المملكة، والذي بدأ باستقبال المسافرين.