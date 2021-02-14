متحدث “الصحة” يوضح سبب ظهور المسحة إيجابية رغم مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا

بلادي – الرياض :
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المسحة يمكن أن تكون إيجابية حتى بعد مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا، وذلك في حال كان المصاب حالته حرجة.
وأكد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أنه إذا استمرت المسحة إيجابية للمصاب بعد مرور 10 أيام، وكان آخر 3 أيام دون أعراض ينطبق عليه تعريف التعافي.
وأضاف أن ظهور المسحة إيجابية بعد التعافي تكون بنسبة ضئيلة، وإذا استمرت أسابيع لا يعني أن الفيروس موجود ولكن تكون بقايا منه غير نشطة وغير معدية.
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