القبض على مواطنَين انتحلا صفة موظفي البلدية وقما بسرقة مبلغ مالي وبطاقات شحن من تموينات في الرياض (فيديو)

بلادي – الرياض : تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخصين انتحلا صفة موظفي البلدية وقما بسرقة مبلغ مالي وبطاقات شحن من محل تموينات في حي السعادة. وأوضحت أن المتورطين في الواقعة هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وبلغت قيمة المسروقات 3 آلاف ريال وعدد من بطاقات الشحن تقدر قيمتها بـ5 آلاف ريال. وأكدت أن المتهمين أقرا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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