اللبن الأخضر على رأسها.. تعرف على أغرب أعراض الإصابة بفيروس كورونا

بلادي – متابعات :

على الرغم من مرور أكثر من عامٍ كاملٍ على ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء جائحته التي لا يزال العالم يكافحها حتى الآن، فإن تجارب البشر في الإصابة بالمرض لم تكن على قدر كبير من التوافق.

وتمثل عدم التوافق في ظهور العديد من الأعراض الغريبة لفيروس كورونا المستجد، بخلاف تلك التي مر بها معظم المصابين مثل ضيق التنفس وآلام الصدر وأوجاع الجسد بشكل عام.

ضعف التركيز

يمتلك الفيروس التاجي تأثيرات واضحة على الأداء العقلي، وهو ما يتضح في ظهور بعض أعراض ضعف التركيز وانخفاض الأداء العقلي لدى بعض المصابين على مستوى العالم.

الطفح الجلدي

وجد علماء لومباردي في إيطاليا، أن 20% من المصابين بفيروس كورونا المستجد لديهم أعراض جلدية، مثل الطفح أو آفات تشبه تلك التي تظهر مع مرض الجدري.

وقال طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل بمدينة نيويورك، إن بعض المرضى قد يصابون بآفات جلدية في الأقدام أو أصابعها، ويكون في صورة بقع حمراء اللون.

تساقط الشعر

يعاني بعض مرضى كورونا، وبالأخص هؤلاء الذين يعانون من حالات المرض الشديدة، من تساقط الشعر، لا سيما إذا صاحبت الإصابة حالة توتر، غير أن الشعر سرعان ما يستعيد عافيته بشرط وصول مستويات الحديد إلى طبيعتها.

البثور المائية

قد تكون أعراض كورونا في صورة بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، وهي قد تظهر في مرحلة مبكرة من المرض، وغالبًا ما تتواجد على اليدين وتكون أكثر شيوعًا لدى المرضى في منتصف العمر.

اللبن الأخضر

الأم المكسيكية آنا كورتيز، بتحول لون حليبها إلى الأخضر بعد إصابتها وطفلتها الرضيعة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه بدأ يعود للونه الطبيعي بعد فترة من إجرائها لاختبار أثبت تعافيها من الإصابة.

الشكاوى الهضمية

قد تكون أكثر الإصابات الغريبة شيوعًا، حيث يشعر بعض المصابين بأعراض مثل القيء والغثيان والإسهال، بالإضافة إلى آلام في البطن.