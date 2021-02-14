حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).
وتوقّع المركز نشاطاً للرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وسماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية؛ على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم”.
كما توقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في أبها وطريف.
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