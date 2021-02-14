“متحدث الداخلية”: لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع.. وتم القبض على أشخاص روجوا شائعات حول كورونا

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن تمديد الإجراءات الاحترازية جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية في المملكة.
وأوضح خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، أن تشديد الإجراءات يكون وفق ما تراه الجهات المختصة، مبيناً أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع.
وكشف عن القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا الشائعات، مضيفاً بأنه يمكن الاعتراض على مخالفات الإجراءات الوقائية عبر منصة أبشر.
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