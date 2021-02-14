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عمر شويل - جدة تمويل الشباب والخريجين يصل الي 30 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية؛ حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من النماذج المهمة التي تقدم يد المساعدة للمواطنين السعودين بتقديم الخدمات والعروض البنكية التي لا تشبه أي عروض يقدمها بنك أخر في المملكة، ولا يقتصر تقديم الخدمات علي المواطنين فقط، بل يتم تقديم تلك الخدمات الي المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أيضاً، ويقدم البنك عدد كبير من التمويلات المهمة للمواطنين والوافدين بتقدم خدمات تفيد جميع الفئات علي شكل قروض، كما يقدم أيضاً تمويلا الي الشباب والخريجين لتوفير لهم حياة كريمة وتأمين مستقبلهم بتقديم عروض تساعدهم علي بناء المشاريع التي تساعدهم علي بناء حياتهم دون مواجهة أي مصاعب أو عوائق مادية.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تلك العروض التمويلية بشروط سهلة وبسيطة تتناسب مع الكثير منهم، لذلك ازدادات عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن هذه القروض، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري تفاصيل الحصول علي تمويل الشباب والذي يتضمن مبلغ 300 ألف ريال سعودي.

تمويل الشباب والخريجين بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض تمويلي يصل الي 300 ألف ريال سعودي للشباب الخريجين وحديثي التخرج، وذلك لتوفير لهم حياة بعيدة كل البعد عن المشاكل المادية والصعوبات والمحن المادية، وذلك لمساعدتهم علي بناء المشاريع التي توفر لهم حياة كريمة، ويوفر بنك التنمية شروط بسيطة لكي يتناسب القرض من أغلبية الشباب الخريجين الراغبين في الحصول علي قرض الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي قرض الشباب والخريجين بالمملكة العربية السعودية

أن يكون العميل المتقدم للحصول علي القرض حامل للجنسية السعودية، ومن أبوين سعوديين، وأن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر.

ألا يقل سن العميل المتقدم للحصول علي القرض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

أن يختار العميل مشروع من المشروعات الخاصة التي يعرضها له بنك التنمية الاجتماعية.

لا تزيد قيمة المبلغ التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية عن 300 ألف ريال سعودي.

أن يكون الشاب الخريج حاصل علي البكالوريوس، أو متخرج من احدي المعاهد الصحية.

أن يقوم بتقديم ضمانات خاصة بسداد 50% من التمويل.

أن يكون العميل متفرغ تماماً للمشروع الذي سيقوم بعمله، أو يقوم بتعيين نائب يحمل الجنسية السعودية متفرغاً له.

تمويل الزواج من بنك التنمية للشباب

يُقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل الزواج للشباب اللذين لم يسبق لهم الزواج وذلك لمساندتهم في اكتمال تلك الزيجة، وقد يصل ذلك التمويل الي مبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي ويتم سداده علي فترة تصل الي خمس أعوام أو ما يعادل الستون شهراً، وقد قدمنا لكم من خلال موقعنا تفاصيل قرض الزواج في مقال سابق مع توضيح ضوابطه.