موعد صرف المكافآت الجامعية رجب 1442 شروطها ومستحقيها بالتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة موعد صرف المكافآت الجامعية رجب 1442 , يتساءل الكثير حول موعد صرف مكافآت الجامعة فبراير 2021 بالسعودية، وهي تعتبر مبلغ من المال تقوم الوزارة بمنحه للطلاب الجامعات والمعاهد المختلفة من أجل مساعدتهم في تلبية احتياجات العملية التعليمية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف بشكل أكثر تفصيلا عن موعد صرف هذه المكافآت وقيمتها والفئات المستفيدة من هذه المكافأة.

موعد صرف المكافآت الجامعية رجب 1442

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم السعودية من أجل تطوير التعليم فإنها تقوم بتقديم منح ومساعدات للطلاب من أجل مساعدة جميع الطلاب في تلقي التعليم على قدر كبير من المساواة ومن هذه المساعدات هو الدعم المالي، لهذا تعلن الوزارة في نهاية كل شهر عن صرف مكافأة مالية لعدد من الطلاب.

هذا وقد أعلنت الوزارة عن موعد صرف المكافآت الجامعية رجب 1442 بالمملكة السعودية على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2021، والخامس عشر من شهر رجب 1442.

شروط صرف مكافآت الجامعة

وبالحديث عن موعد صرف مكافآت الجامعة فبراير 2021 بالسعودية فلابد أن نكون على دراية بان هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر عند الطالب من أجل تمكنه من الاستفادة من هذا الدعم المقدم من الوزارة وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب في أحد مراحل الدراسة الجامعية أو ما يعادلها من الدراسات العليا.

أن يكون الطالب لا يعمل في أحد المؤسسات الحكومية التابعة للمملكة.

أن يكون الطالب يقع ضمن الفئة المستفيدة من المنح الخارجية.

قيمة مكافآت الجامعة

إن مكافآت الجامعة التي تقوم الوزارة بالإعلان عن موعد صرفها شهريا تختلف من طالب إلى آخر بناء على طبيعة دراسته فقيمة المكافأة لطلاب الدراسات العليا تختلف عن قيمة المكافأة الجامعية لطلاب الجامعة وهي على النحو التالي:

طالب الدراسات العليا تبلغ قيمة المكافأة الجامعية ما يقرب من 900 ريال سعودي.

الطالب الجامعي يمكن أن يحصل على 850 ريال سعودي في حالة ما إذا كان يدرس في الأقسام الأدبية وهذا يختلف عن الطالب الذي يدرس في الأقسام العلمية فتبلغ قيمة المكافأة المصرح بها حوالي 1000 ريال سعودي.