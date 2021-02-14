نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم بالسعودية تُعلن استئناف ابتعاث المعلمين وتُحدد شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن استئناف ابتعاث المعلمين ضمن المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الموجه للسادة المعلمين المستهدفين، وذلك عقب تعليق البرنامج بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19″، وذلك وفقاً لسلسلة الاعتمادات فى “نظام فارس” وفى إطار خطة زمنية محددة.

وتسعي وزارة التعليم السعودية إلى تأهيل عدد كبير من شاغلي الوظائف التعليمية فى بعض التخصصات المستهدفة وذلك من خلال إرسالهم فى بعثات للدراسة فى جامعات متميزة عالمياً للحصول درجة الماجستير وذلك بهدف تمكينهم من دعم الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وطالبت الوزارة إدارات التعليم المختلفة برفع ترشيحات شاعلي الوظائف التعليمية بحسب الإجراءات والخطة الزمنية المحددة.

شروط وضوابط الالتحاق فى برنامج ابتعاث للمعلمين

وقد طالبت الوزارة بضرورة التأكد من صحة ودقة بيانات شاعلي الوظائف التعليمية المرفوعة من خلال “نظام فارس” وقد حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الشروط والضوابط اللازمة للالتحاق ببرنامج الاستهداف والابتعاث وهى كالتالي:-

أن لا يزد سن المرشح عن 35 عاماً وذلك بحسب التقويم الهجري. أن يكون المرشح حاصل في مؤهل البكالوريوس على معدل تراكمي من 4 إلى 5 أو من 3 إلى 4، أو من 90 إلى 100. أن يكون المرشح حاصل على 5 درجات فى اختبار UKVI IELTS . أن يكون المرشح حاصل على حد أدنى 80 درجة فى اختبار قدرات الجامعيين. أن يكون المرشح حاصل على تقدير الأداء الوظيفي ممتاز فى السنة الأخيرة. أن لا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي فى السنة الأخيرة أو أن يكون طرفاً فى أي قضية قائمة. أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية فى جهاز وزارة التعليم ويحصل على 80 نقطة كحد أدني. أن لا يكون المرشح قد سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث من قبل. أن يلتزم المرشح بالدراسة فى نفس الجامعة والتخصص المرشح له. أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به فى حدود صفحتين كحد أقصى وتتضمن إنتاجه العلمي وأهم ما يتميز به. أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة فى المرحلة الثانية لبرنامج ابتعاث المعلمين وفقاً للمسارات المرفقة بالتعميم. أن يقوم المرشح بتحديد رغبات الابتعاث والجامعات وفقاً لما تم اعتماده فى برنامج “نظام فارس”.