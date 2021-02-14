” في القطيف.. مركز جديد للقاحات ”كورونا“ بمستشفى الأمير محمد بن فهد يعد الثاني من حيث الطاقة الاستيعابية بعد مركز الظهران “

دوت الخليج – ماجد السبع – محافظة القطيف تجري الاستعدادات على قدم وساق لتجهيز مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف؛ لاحتضان ثاني أكبر مركز للقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في الشرقية بعد مركز الظهران.

وتزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى على 3 آلاف مستفيد يوميا، وذلك ضمن جهود التوسع في إنشاء المراكز بالمنطقة.

وينعكس مركز اللقاحات في المستشفى بشكل إيجابي على المنطقة من خلال توفير الخدمة التي يطمح لها المواطن، على أن تسير خطط تشغيل المستشفى الاعتيادية جنبا إلى جنب مع افتتاح مركز اللقاحات.

وجرى اعتماد افتتاح المركز وتحديد موعد انطلاقه فور إنهاء الترتيبات المتعلقة بجاهزية الموقع، إضافة إلى وصول لقاح الفيروس.

واختير المستشفى لخدمة أهالي وساكني محافظة القطيف، ولذلك تم الأخذ في الاعتبار سهولة الوصول إلى المركز، إذ يقع المستشفى بالقرب من قلب مدينة القطيف.

وخصص المستشفى نحو 30 غرفة للقاحات، وقد تتم زيادتها وفقا لما يحتمه سير العمل، ويعتمد

عدد الكوادر المطلوبة على عدد ساعات العمل، إلا أنه من المرجح – حسب توجيهات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – أن يتم العمل على فترتين صباحية ومسائية.

وجاء اعتماد الموقع بعد زيارة الفريق المكلف من قبل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ووزارة الصحة، والوقوف على تتابع محطات العمل وتخصيصها من لحظة وصول الزائر للمركز حتى مغادرته.

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