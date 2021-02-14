اجتماع أكاديمية خبرات فارس للفروسية وكلية العلوم و التكنلوجيا

دوت الخليج : جدة- صباح الحربي

عقدت إدارة أكاديمية خبرات فارس ممثلة في المشتشار الفارس أبو بكرين عبود باعشن و كلية العلوم و التكنلوجيا بجده ممثلة في عميد القبول و التسجيل.. يوم السبت الموافق .2021/2/13. في مقر الأكاديميه اجتماعآ و ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين و قد أدى الاجتماع إلى الاتفاق و عمل خطط لاستفادة الكلية و طلابها و كادر تدريس من أكاديمية خبرات فارس للتدريب على الفروسيه و من المتوقع توقيع إتفاقيه تعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة كما أوضح الدكتور لؤي طيار .. أن هذه الإتفاقيه ستضيف لمنتسبي الكلية نشاط إضافي مميز و أن هناك خطوات لزيادة هذا التعاون في المستقبل القريب .. كما بينت الدكتوره أمال العبادي بأن فكرة تدريب الخمسينين من العمر من السيدات والرجال بامكانية تدريبهن على ركوب الخيل من خلال جدول تدريبي على أربع مراحل

المرحلة الأولي .. تأهيل المتدربات نظريآ عن رياضة ركوب الخيل و أنواعه

المرحلة الثانية ..مرحلة ركوب الخيل المؤهله

المرحله الثالثة ..التدريب المتطور

المرحلة الرابعة .. مرحلة التعامل مع الفرس و الميدان و المضمار و القفز

وقد أوضحت المستشارة .. أنصاف أحمد با قدو المشرفة على التدريب النسائي .. أن الأكاديميه جاهزة لاستقبال الراغبات في التدريب على أن تتوفر الشروط الصحية للمتدربة لسلامة المتدربات .

و قد حضر الاجتماع

المستشار أبو بكر باعشن

المستشاره أنصاف باقدو

الدكتور لؤي طيار

الدكتورة أمال العبادي

الدكتور غازي مطاعن

الدكتورة فاطمة عزب

الإعلاميه صباح الحربي

وقد قال المستشار المدرب أبو بكر بن عبود.با عشن ..أن الأكاديمية جاهزه بأسطول خيل مدرب ومجهز لجميع الاعمار بتدريب نخبة من فرسان الخيل السعودين وأضاف باعشن أن الأكاديمية بصدد توقيع عدد من الإتفاقيات مع بعص الجهات في هذا الإطار مع اتخاذ الإحترازية التامة مبديآ سعادته بالاجتماع و نتائجه متطلعآ لمزيد من التعاون كما قدم الشكر لجميع الحضور و مبادراتهم المميزة.