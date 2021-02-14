نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي عبر الانترنت للمقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي؛ حيث يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك الاسلامية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي ذات شهرة وعراقة، وذلك بسبب أفضل الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك لعملائه سواء للأفراد كخدمة بنك الراجحي مباشر أو للشركات، فهو يهتم بخدمة الكثير طوال اليوم من خلال الرد علي الاستفسارات الخاصة بالعملاء وتقديم المساعدات، والمشورة في خدماتهم، الي جانب تمويل المشروعات، وتجاوزت خبرته لأكثر من 50 عاماً، حيث افتتح الفرع الأول له سنة 1957 ميلادياً في حي الديرة في الرياض، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية فتح حساب الراجحي.

فتح حساب الراجحي

لقد وفر بنك الراجحي خدمة فتح حساب الراجحي عبر الانترنت، وتقدم هذه الخدمة عبر الإلكتروني للعملاء، وذلك لتسهيل التعامل للعملاء، وتمكين العميل من فتح حساب الراجحي من المنزل وبدون الحاجة للذهاب الي البنك.

مصرف الراجحي من المصارف الهامة جداً والذي يُقدم العديد من الخدمات الرقمية والمصرفية المتطورة، فقد يوفر مصرف الراجحي جميع خدماته المصرفية إلكترونياً، حيث يوفر البنك للعميل الوقت والمجهود عند إنهاء أي إجراء من إجراءات البنك وأيضاً الخدمات التي يُقدمها ومن ضمن تلك الخدمات خدمة اعفاء مصرف الراجحي والتي وضحنا لكم عبر موقع ثقفني التفاصيل الكاملة.

طريقة فتح حساب الراجحي

فتح صفيتم فتح حساب الراجحي عبر الانترنت في عدة خطوات تتم كالتالي:

فتح بنك الراجحي علي متصفح جوجل كروم عبر الانترنت.

الدخول على صفحة فتح حساب في بنك الراجحي.

قم بقراءة الأحكام والشروط التي يجب علي العميل قراءتها جيداً، ثم اضغط علي الموافقة.

بعد الانتهاء من القراءة والموافقة علي تلك الأحكام والشروط، ينقلك الي صفحة أخري لمليء البيانات الشخصية المطلوبة كا ” الإيميل، أرقام الهواتف الخاصة بالعميل “.

تظهر لك خانة أخري لتعبئة بيانات الدخول.

يتم اختيار أقرب فرع للعميل.

تظهر قائمة أخري، قم بتعبئة بيانات الضرائب الخاصة بك، والبيانات الخاصة بالجنسية الغير سعودية، ونافذة أخري تطلب البيانات الخاصة بالأسرة وعدد الأفراد، والتأكد من أرقام الهواتف الصحيحة الخاصة بك.

يمكنك إضافة أي بيانات أخري غير المطلوبة منك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، ثم قم بالضغط علي إرسال.

بعد الانتهاء من فتح حساب الراجحي عبر الانترنت تصلك رسالة علي الهاتف الذي أدخلته للتأكد من إتمام فتح الحساب، وتتضمن هذه الرسالة الرقم المرجعي الخاص بالعميل، لابد من الاحتفاظ به لأهمية هذا الرقم.

يُطلب من العميل التوجه لأقرب فرع الذي تم تحديده في أقل من 30 يوم من فتح الحساب، لإكمال الإجراءات المطلوبة، واستلام بطاقة الصرف الألي التي ترتبط بالحساب.