نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا : معلومات عن ما يقدمه من خدمات وخصائص وأليات العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا هو تطبيق يمكن تحميلة واستخدامه على الهاتف المحمول او الكمبيوتر لأنه مخصص للعمل به على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المتنقلة وهو احد التطبيقات المستخدمة فبما يتعلق بالوباء وذلك لمساعده القطاعات الخاصة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعة من الجهات الحكومية اثناء فترة الحظر وذلك ساعد في السيطرة على انتشار وباء كورونا في المملكة العربية السعودية ، واثناء فترة رفع الحظر تدريجيا قدم التطبيق بعض الخدمات الجديدة التي تفيد في مهمة العودة الأمنه ومن اهم هذه الخدمات هي خدمة توضيح الحالة الصحية لمستخدمين التطبيق عن طريق الاكواد الملونة باعلي مستويات الأمان والخصوصية ،ولأنه مواجهه خطر الوباء تتطلب التكاتف بين الشعب وجهات الحكومة لذلك يقدم تطبيق توكلنا خصية الإبلاغ عن أي تجمعات او أي مخالفات ضد الإجراءت الاحترازية وأيضا الإبلاغ عن الدخول في الاحياء الممنوعة والتي قد تم عزلها عن الجهات المعنية وفى هذا المقال سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات عن خصائص وخدمات واليات العمل .

خصائص تطبيق توكلنا :”تصريح توكلنا”

متاح خصية استخدام التطبيق بلغات متعددة منها إنجليزي او اللغة العربية. يقدم المساعدة لوزارة الصحة عن طريق الاستيفاء بجميع المعلومات والاجابات الخاصة بالحالات الذين يتابعونها، القدرة عل التبليغ عن الحلات المشتبه بانها مصابة ، وبذلك يمكن السيطرة على انتشار فيرس كورونا المستجد. يستخدم التطبيق لأخذ اذن بالخروج للمواطنين لشراء ما يحتاجونه من غذاء وضروريات اخري خلال فترة الحظر. يعمل على تنيه المستخدمين للتطبيق بعدد الساعات المتبقية من رصيدهم. يعرض اخر الانباء عن تطورات الفيروس وكيفية الوقاية منة. في حالة الرغبة بتغيير محل الإقامة يستخدم تطبيق توكلنا لتقديم طلب بذلك. يوضح التطبيق الوقت المستغرق والمتبقي للتصريح.

كيف اسجل في تطبيق توكلنا: خدمات

طريقة تسجيل الزوار:

تقدم هذه الخاصية للزائرين الجدد إمكانية تسجيل حساب اخر في التطبيق، أيضا إمكانية تسجيل الدخول وفي حالة نسيان كلمة السر يستطيع إعادة تعينها.

معلومات عن الخدمات الذي يقدمها تطبيق توكلنا

يمكن من خلال هذا التطبيق اخذ اذن للخروج من المنزل . يمكن عن طريق تطبيق توكلنا معرفة معلومات عن اشخاص اخرين وما يقع عليهم من مخالفات. يمكن أيضا الحصول على معلومات تخص مخالفاتك الشخصية. يتم من خلال تطبيق توكلنا اخذ تصريح لجلب التموين الخاص بك التابع للحي الذي تعيش فيه. معرفة الكود الخاص برجال الشرطة بالمستخدم QR. ولمساعدة وزارة الصحة يقدم التطبيق الإجابات التي يحتاجون لمعرفتها عن الحالات الذين يقومون بمتابعتها. الحصول على التصريحات التي تخص الطلاب. طرح معلومات عن اخر التطورات الصحية. إعطاء اذن بالقدرة على النزول من المنزل وممارسة رياضة المشي لمده محددة من اليوم داخل المنطقة التي يعي إعطاء تصريح للذهاب في المواعيد الذي يحددها الطبيب.

وها قد وصلنا لنهاية المقال ونأمل ان نكون اوفينا بجميع المعلومات التي تحتاجونها عن تطبيق توكلنا وننصح باستخدام ذلك التطبيق نظرا لما يقدمه من مساعدات مهمة وثمينة لنساعد انفسنا ونتكاتف مع الحكومات والجهات المختصة ووزارة الصحة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد.