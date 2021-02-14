نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي شروطه وكيف يتم تحديثه والتسجيل فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي مع بداية كل شهر يتم تحديد يوم معين لصرف الضمان الاجتماعي للمستحقين ، قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد مصروفات مخصصة للضمان الاجتماعي ، وتقوم الوزارة بصرف ذلك المبالغ للمستفيدين ويودعها في حساباتهم البنكية الخاصة بهم وهذا العملية بدأت مع بداية باكر ثاني أيام الشهر كما ذكرنا سابقا وستظل عمليات الصرف والايداع شغالة وستنتهى مع نهاية اليوم، أيضا قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية المختصة بهذه العملية بإبلاغ المستفيدين بهذا الضمان بان سيتم إيداع المبالغ في حسابتهم البنكية خلال هذا اليوم وهم الذين يحصلون على هذا الضمان الاجتماعي بشكل دوري كل شهر، تابع المقال لتتعرف على كيفية التسجيل للحصول على الضمان وطريقة تحديثه وشروطه.

طريقة وخطوات تحديث رقم الضمان الاجتماعي:

وفى المملكة العربية السعودية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإبلاغ المستحقين للضمان بأهمية القيام بتحديث البيانات الخاص بهم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وتجديد البيانات عن طرق هذه الخطوات :

هناك موقع الكتروني خاص بوزارة الموارد البشرية يجب الدخول علية.

ثم ندخل بيانات الخاصة بالهوية وكلمة السر لكي تتمكن من تسجيل الدخول علي الموقع.

بعد ان تتمكن من نجاح دخولك الى الملف الخاص بك قم باختيار خانة تحديث البيانات.

بعد ان تختار خانة تحديث البيانات قم بمراجعة بياناتك جيدا واذا كان يوجد بيانات ترغب في تغيرها او تعديلها قم بتعديلها وجددها.

بعد انت تقوم بالتأكد من جميع بياناتك وتصحيحها جيدا قوم باختيار خانة ارسال الطلب ليتم التأكد من صحة البيانات التي قومت بأرسالها.

هناك بعض العوامل والمواصفات والشروط التي يجب توفرها للحصول علي الضمان:

في حالة قلة الدخل للأسرة الى الحد الأدنى ذلك يستحقون رقم الضمان الاجتماعي . ان يكون شخص يقيم في السعودية ويحمل الجنسية السعودية طبقا لشروط اللائحة من ضوابط. ان تقدم كل ما يتطلب منك من بيانات متعلقة بالتعليم ودرجة التأهيل والصحة والخدمة العامة مما يتوافق مع شروط اللائحة. في حالة ان تتوافق معك جميع المعايير التي تجعلك مستحق لاستخدام الثروة التي تحددها لك اللائحة.

وهناك شروط تجعلك مستثناه من فئة الجنسية للحصول علي الضمان الاجتماعي وهى:

في حالة اذا كان الزوج متوفي او مطلقة بشرط ان يكون الزوج يحمل الجنسية السعودية ولديهم أبناء يحملون الجنسية السعودية. وأيضا في حالة ان أولاد امهم متوفية او مطلقة بشرط ان الام تكون تحمل الجنسية السعودية حتي ولو كان الزوج غير سعودي. في حالة ان تتزوج امرأة لا تحمل الجنسية من رجل سعودي تكون مستحقة الضمان الاجتماعي. يستحقون الضمان الاجتماعي أيضا في حالة وجود فر في الاسرة من ذو الاحتياجات الخاص او يتيم وأيضا الارامل .

هناك أيضا حالات تجعل استحقاق الصرف لاغي وهي:

في حالة تأكد الوزارة من تزوير أي معلومة من المعلومات المقدمة اليهم في الطلب. تقوم الوزارة بتحديد مدة تصل الى 30 يوم لتحديث الطلب للحصول علي رقم الضمان الاجتماعي في حالة التأخر عن الموعد المحدد تقوم بإبلاغ الافراد بإعادة التحديث . في حالة عدم تطابق شرط من الشروط المقررة .