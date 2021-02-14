نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام الضمان الاجتماعي هي خدمة توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن قيمة المعاش الضماني سواء قبل موعد إيداع الضمان الاجتماعي أو بعد إيداع المعاشات الضمانية على الانترنت دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة أو مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن ومناطق المملكة.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي

يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من الشهر العربي ويتم تأجيل هذا اليوم إلى اليوم الثاني من الشهر إذا تصادفت غرة الشهر مع يوم السبت ويتم تقديم هذا الموعد لمدة يوم واحد فقط إذا كانت بداية الشهر العربي يوم الجمعة أي أن الموعد المتوقع ينحصر في اليوم الأول أو يوم قبله أو يوم بعده.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

هناك العديد من الفئات التي تستحق صرف الضمان الاجتماعي ومنهم ما يلي:

كل من يبلغ سن الشيخوخة وهو سن ( 60 )عاماً فأكثر من الجنسين.

العاجزون عن العمل سواء كان هذا العجز بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو لأي سبب من الأسباب الصحية.

المعاقون والأيتام .

المرأة التي لا عائل لها سواء الأرملة أو المطلقة أو المهجورة.

الأسرة غير المعولة أو الأسرة التي عائلها مدمن مخدرات ويتلقى العلاج.

يشترط أن يكون المستفيد من أبناء المملكة ويستثني من هذا الشرط أرملة المواطن من غير السعوديات والتي لها منه أبناء وكذلك أبناء المرأة السعودية من أب غير سعودي.

استعلام الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الضمان أو من خلال رقم السجل المدني من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار الاستعلامات ومن ثم اختيار الضمان الاجتماعي. سيتم نقلك إلى صفحة استعلام الضمان الاجتماعي . قم بادخال رقم السجل المدني أو قم بادخال رقم الضمان ومن ثم استعلام.