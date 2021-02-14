نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط رفع عقد الإيجار في حساب مواطن لإثبات الاستقلالية للفرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضوابط رفع عقد الإيجار في حساب مواطن، قام حساب مواطن يوم السبت الماضي والموافق الثالث عشر من شهر فبراير بتوضيح إعلان خاص بالأفراد المستقلين في حساب مواطن لتقديم عقد الإيجار، حتى يضمنوا استمرارية الحصول على دعم حساب مواطن، فما هي الشروط المطلوبة لإضافة عقد الإيجار في حساب مواطن لضمان استمرارية الحصول على دعم حساب مواطن.

شروط عقد الإيجار في حساب مواطن

نتيجة لبعض الأسئلة التي توجه من الأفراد المستقلين على حساب مواطن، بالغرور في التعرف على شروط إضافة عقد الإيجار في حساب مواطن حتى يضمن الفرد استمرار الحصول على الدعم من حساب مواطن، وقام برنامج حساب مواطن بالرد على ذلك موضحًا بأنه يتم الاكتفاء بإرفاق مستند واحد فقط ليتم إثبات الاستقلالية، كما أنه يجب عند إرفاق صورة عقد الإيجار لإثبات الاستقلالية يجب أن يتم تقديم صورة من عقد الإيجار إلكتروني ويكون موحد من نفس شبكة الإيجار وعلى العقد أن يكون صلاحيته سارية باسم الشخص المتقدم.

برنامج حساب مواطن السعودي

خدمة حساب مواطن من الخدمات التي تنضم تحت فئة برامج الدعم السعودية، حيث تساعد فئة الأفراد ذوي الدعم المنخفض والمتوسط وتحت المتوسط، وذلك من خلال مبلغ من المال يتم تقديمه لهؤلاء الأفراد بنهاية كل شهر حتى يتمكنوا من مواكبة ظروف الحياة وارتفاع الأسعار في ظل الظروف الحالية، وخاصةً الأفراد الذين يواجهون صعوبة في إيجاد العمل وتوفير جميع متطلبات ومستلزمات المنزل والأسرة، وكانت أول انطلاقة لبرنامج حساب مواطن في عام 2017 حيث يشمل الكثير من المواطنين السعوديين الذين هم في أشد الحاجة للمال والدعم.

الدعم من حساب مواطن

قام حساب مواطن في وقت سابق بإيداع مبلغ الدعم لشهر فبراير الحالي لدفعة حساب مواطن رقم 39 وذلك لعدد 10.7 مليون مواطن سعودي من مستفيدي الدعم، وحتى الآن قام البرنامج بإيداع أكثر من مبلغ 90 مليار ريال سعودي، منها مبلغ 667 مليون ريال سعودي تعويض عن الدفعات السابقة من حساب مواطن.