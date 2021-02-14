توكلنا يوضح موقف أصحاب الإقامة المنتهية من التسجيل في توكلنا

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عمر شويل - جدة موقف أصحاب الإقامة المنتهية من التسجيل في توكلنا، تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، يطلب من جميع المقيمين في السعودية وكذلك المواطنين السعوديين بضرورة التسجيل في تطبيق توكلنا، حيث يساعد في الحد من إصابة الفرد بفيروس كورونا وتسجيل أعداد المصابين بالفيروس وكذلك المشتبه بهم، ولكن قد توجه لتوكلنا بعض الاستفسارات بشأن من انتهت صلاحية الإقامة الخاصة بهم وهل يحق لهم التسجيل أم لا.

تطبيق توكلنا من وزارة الصحة

تطبيق توكلنا تم إطلاقه بعد مراجعة وزارة الصحة السعودية، حيث كان الهدف الأول والأساسي من تطبيق توكلنا هو التقليل من فرص انتشار فيروس كورونا بين المواطنين حتى يتم تحجيم انتشار الفيروس لحماية أكبر عدد من المواطنين السعوديين، ومن فترة لأخرى يتم تطوير التطبيق ليشمل خدمات أوسع، حيث يتم تطويره من خلال المركز الوطني للمعلومات، لتقديمه الحديث من المعلومات عن فيروس كورونا وعن انتشاره وأعراضه، كما ويساعد التطبيق في الكشف المبكر عن مصابي فيروس كورونا، وكذلك يقوم التطبيق بتوفير خدمة خاصة بإنذار الفرد عن تواجه بالقرب من أحد المصابين بفيروس كورونا، مع حفظ الهوية للشخص المصاب وعدم إطلاع الغير على شخصيته أو معلومات عنه، كما ويقوم بتوفير المساعدة الطبية في أسرع وقت للأفراد المصابين، لذلك أصبح من أكثر تطبيقات المملكة العربية السعودية استخدامًا وأهميةً.

توضيح أحقية التسجيل في توكلنا لمن انتهت صلاحية إقامتهم

قامت تطبيق توكلنا بالرد على استفسار من انتهت مدة إقامته أو هويته الخليجية هل يحق له التسجيل في توكلنا، وقام بالتطبيق بالرد بأن كل من يملك هوية وطنية أو إقامة منتهية أو هوية خليجية يسمح له التسجيل في توكلنا بدون مشكلة، فإن الهدف الأساسي من التطبيق هو مساعدة المواطنين على عدم الاختلاط ببعضهم البعض وخاصةً الاختلاط بالأفراد المصابين، لذلك يجب على جميع المتواجدين على أراضي المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق توكلنا.