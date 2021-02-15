المعهد الصناعي الأول وتقنية البنات بالاحساء يختتمان اللقاء الوظيفي بعرض 80 فرصة وظيفية

دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد

نظّم المعهد الصناعي الاول والكلية التقنية للبنات بالاحساء اليوم السبت الموافق 1/7/1422 لقاء وظيفي مع شركة سندان الدوليه المحدوده بحضور منسق التنسيق الوظيفي بالمعهد الصناعي الاستاذ منذر العباد ومنسقة التنسيق الوظيفي بتقنية البنات الاستاذه هدى النعيم والذي اقيم في مسرح المعهد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الممكنه خلالها.

هذا وقد شهد اللقاء اجراء مقابلات شخصية للخريجات للالتحاق بمايقارب 80 وظيفة برمجية لخريجات الكلية والمقبلات على التخرج حيث تضمنت الوظائف المطروحة مخصصات وحوافز مجزية وكذلك بيئة عمل مشجعة تعمل على التحفيّز والتطوير المستمر.

ويأتي اللقاء ضمن خطط برامج التنسيق الوظيفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،

بهدف إيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلاءم مع قدراتهم وتخصصاتهم وربط الكليات والمعاهد بالقطاع الخاص.

من جانبه، قدّمت النعيم شكرها لشركة سندان لثقتهم في مخرجات الكلية، كذلك للمعهد الصناعي الاول ممثلة بمدير المعهد الاستاذ رائد النعيم ومنسق التنسيق الوظيفي الاستاذ منذر العباد على ماقدموه من جهود سامت في نجاح اللقاء.