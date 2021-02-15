استعادة كلمة المرور موارد وزارة الصحة… التسجيل في مديري موارد 1442

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عمر شويل - جدة استعادة كلمة المرور موارد وزارة الصحة حيث تُعدّ خدمة مديري موارد وزارة الصحة من الأنظمة الحديثة التي طرحتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الحكومة، لتسهيل الخدمات التي يحتاجها العاملين بقطاع الصحة من أطباء وصيادلة وفنيين صحيين، ويتمكنوا من القيام بمهامهم بكل سهولة من خلال الإنترنت، وتأسست خدمة مديري موارد وزارة الصحة سنة 2017 واستمرت الوزارة في إضافة الخدمات بداخلها حتى وصلت لما هي عليه الآن.

استعادة كلمة المرور موارد وزارة الصحة 1442

في حال فقدان كلمة المرور يُمكنك بسهولة وزارتي عبر رابط استعادة كلمة المرور وزارة الصحة تحديث كلمة المرور عبر تطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة وزارة الصحة لاسترجاع بيانات الحساب عبر موقع وزارة الصحة.

اختيار استعادة كلمة المرور عبر إضافة رقم الهوية أو اسم المستخدم، أو الانتقال مباشرةً من هنا تحديث كلمة السر في مديري.

إضافة البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على حقل التالي.

التأكد من صحة رقم الجوال ومن ثم التأكيد على رقم الجوال.

كتابة كلمة المرور، ومن ثم تأكيدها مرة أخرى عبر الرمز الذي يصل إلى جوالك.

قُم بكتابة رمز التحقق ومن ثم قم بالتسجيل مرة أخرى مستخدمًا الرقم الجديد.

التسجيل في خدمة مديري موارد وزارة الصحة

يسهل تسجيل الدخول على خدمة مديري موارد وزارة الصحة باتباع بعض الخطوات التالية:

الذهاب للموقع الرسمي لخدمة مديري من خلال محرك البحث أو عبر الانتقال مباشرةً من رابط خدمة مديري.

بعد تحميل الصفحة الرئيسية يكون هناك خياران إما تسجيل الدخول بالحساب الموجود للمستخدم مسبقاً من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو بتسجيل كمستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب مسبق.

بعد الضغط على كلمة مستخدم جديد، تظهر صفحة يطلب فيها الموقع بكتابة بعض البيانات الشخصية كالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بالإضافة لاختيار كلمة مرور قوية لحسابك.

يتم ادخال كل البيانات المطلوبة والضغط على عبارة ” تنفيذ ” المتواجدة في أسفل الصفحة.

بعد إتمام الخطوات السابقة يطلب الموقع تحديد الوظيفة، كمدير مستشفى، أو موظف، أو عامل بالقطاع الصحي.

يطلب الموقع التعهد على كل ما تم إدخاله من بيانات شخصية لإخلاء مسئوليته وعند التعهد بذلك يضغط المستخدم على كلمة موافق للمتابعة.

الآن تفتح صفحة شخصية للمستخدم على خدمة مديري تحتوي على كافة البيانات الخاصة به، وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

خدمة مديري تعريف بالراتب

من الخدمات المضافة حديثاً إلى مديري موارد وزارة الصحة، والتي تمكن المستخدم من الاستعلام عن راتبه، وطلب الشهادات والوثائق المتعلقة برواتب كل المقيدين به، ويمكن للمستخدم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل بالطريقة الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لـ موارد وزارة الصحة.

الضغط على ايقونة خطابات التعريف الموجودة في الصفحة الرئيسية.

يطلب الموقع إدخال بعض البيانات مثل الرقم القومي للمستخدم، ورقم المرور للبدأ في البحث عن المطلوب.

الذهاب إلى خيار ” مسيرات الراتب بحساب الموظف “.

والتي تتطلب إدخال وظيفة المستخدم والرقم القومي له، والبريد الإلكتروني بالإضافة لرقم الهاتف الجوال، واريخ بدأ العمل في القطاع.

يبدأ الموقع بمطابقة البيانات المدخلة بالبيانات الموجودة في شبكة المعلومات بالخدمة للاطلاع على الراتب بشكل صحيح.

وعندما يتم إيجاد معلومات الشخص المطابقة لما تم إدخاله يستطيع المستخدم الاستمتاع بخدمات مسير الرواتب أو سلم الرواتب العام عبر خدمة مديري موارد وزارة الصحة.

خدمة مديري موارد وزارة الصحة على الجوال

تسهيلاً لدخول المستخدمين للخدمة عن طريق الجوال تم عمل تطبيق من قبل خدمة مديري موارد وزارة الصحة للتمكن من متابعة الرواتب وتلقي الخدمات عبر الهاتف بكل سهولة، ويحتوي التطبيق على بعض المميزات التي تسهم في زيادة المستخدمين له منها :

تسهيل الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، والشئون الإدارية على التطبيق، فلا يلزم على المواطن الذهاب لمكاتب العمل المختصة بذلك وتضييع الوقت لتلقي الخدمة.

يمكن تقديم طلبات للإجازة من خلال التطبيق لجميع العاملين بالقطاع، ومتابعة خط سيره من خلال البريد الإلكتروني المرفق في الصفحة الشخصية للمستخدم.

يستطيع المستخدم عمل طلب انتداب دون الذهاب للجهة المختصة، بفتح تذكرة على التطبيق وكتابة الطلب بكل سهولة، شريطة أن يقوم الموظف بكتابة آخر تاريخ تم تقديم مثل هذا الطلب فيه.

تم فتح باب الشكاوى على التطبيق، فيمكن رفع شكوى للجهة المختصة عن أياً من المختصين العاملين بالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية والمقيدين في خدمة موارد.

يستطيع المستخدم تغيير معلوماته الشخصية على التطبيق بكل سهولة مثل محل الإقامة، أو رقم الهاتف، وحتى البريد الإلكتروني، ليستمر بتلقي الخدمات المتاحة على التطبيق.

لاستفسارات يُمكنك الاتصال على: 920009080 أو الايميل : [email protected] وبذلك تعرفنا على كافة المعلومات حول خدمة مديري في وزارة الصحة السعودية.