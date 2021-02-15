نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى تطبيق اعتمرنا eatmarna app للحصول على تصاريح الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى تطبيق اعتمرنا eatmarna app، يستحوذ على اهتمام الملايين فى المملكة وذلك مع اقتراب موسم الحج والحصول على تصاريح العمرة والحج فى ظل جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم والتي تسعى حكومة المملكة فى السيطرة على تفشى الفيروس داخل أراضيها مما استدعى إلغاء موسم الحج وإغلاق بيت الله الحرام أمام الحجيج خوفاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

مما استدعى إطلاق تطبيق اعتمرنا eatmarna app وذلك من اجل الحصول على تصاريح زيارة الحرمين الشريفين وسنتناول كيفية التسجيل فى تطبيق اعتمرنا ورابط تحميل تطبيق اعتمرنا وحل مشاكل اعتمرنا.

ما هو تطبيق اعتمرنا eatmarna app وما هي فائدة تطبيق اعتمرنا

أطلقت حكومة المملكة تطبيق اعتمرنا وتم أعتماده من قبل وزارة الحج والعمرة فى المملكة والذي يسمح للمواطنين والمقيمين بتأدية مناسك الحج والعمرة وأيضا سيشمل التطبيق معتمري الخارج والسماح لهم بالدخول للمملكة بغرض تأدية الحج والعمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا ومن المزايا الأخري لتطبيق اعتمرنا هي التالي:

الحصول علي تصاريح الحج والعمرة.

السماح بزيارة الأماكن المقدسة بالمملكة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

السماح بالحصول علي تصريح للتابع والمكفول عن طريق طلب واحد؟

تنسيق مواعيد وتوقيت تصاريح الحج والعمرة لتحقيق التباعد الاجتماعي وعدم ازدحام الأماكن تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

إتاحة التطبيق باللغة العربية واللغة الانجليزية.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا

طريقة التسجيل فى تطبيق اعتمرنا للمسلمين تكون عن طريق اتباع الشرح التالي لعملية التسجيل فى اعتمرنا:

تحميل تطبيق اعتمرنا على الجوال ” وفى السطور التالية سنستعرض روابط تحميل تطبيق اعتمرنا على جوال الاندرويد وتحميل اعتمرنا على جوال أيفون”

بعد تحميل التطبيق يجب الموافقة على اذونات تطبيق اعتمرنا.

فتح التطبيق والنقر على خيار “مستخدم جديد”.

ظهور خيار ” استمرار” بالتطبيق يرجى النقر عليه للمتابعة.

اختيار “صفة مستخدم” التي تظهر بأعلى صفحة التطبيق.

القيام بكتابة كافة البيانات فى الخانات المطلوبة.

النقر على الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على أيقونة “التسجيل”.

ملحوظة: للتسجيل فى تطبيق اعتمرنا يجب التسجيل فى تطبيق توكلنا وتحميل تطبيق توكلنا على الجوال.

تحميل تطبيق اعتمرنا للجوال

واليكم رابط تحميل تطبيق اعتمرنا eatmarna app الخاص بإصدار تصاريح الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة بالمملكة:

حل المشاكل التي تظهر فى تطبيق اعتمرنا

يعانى مستخدمي تطبيق اعتمرنا من بعض المشاكل التي سنستعرض حلها فى السطور التالية:

رسالة عدم الأهلية لتأدية مناسك العمرة.

رسالة عدم الأهلية فى منصة توكلنا.

رسالة رفض التصريح بسبب الحالة الصحية.

رسالة تأخر وصول رمز التحقق والخاص بتفعيل تطبيق اعتمرنا.

رسالة الخطأ 10008003 والتي تتعلق برقم الجوال أو بعملية معالجة الطلب والتي تتطلب التواصل مع الدعم الفني لتطبيق اعتمرنا.

رسالة عدم تسجيل الشخص فى تطبيق توكلنا.

رسالة عدم تسجيل احد المرافقين لأنة غير مسجل وغير مؤهل لأداء العمرة.

رسالة الرفض لمن خارج المملكة بسبب رقم الجوال وعدم قبول تاريخ التسجيل.