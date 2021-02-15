نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول مشاكل تطبيق tawakkalna وطريقة تسجيل الدخول بشكل ناجح في المقال التالي

عمر شويل - جدة tawakkalna ، واجه العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية مشكلة الخدمة غير متوفرة حاليا في تطبيق توكلنا مما سبب الإزعاج لديهم لعدم أستطاع الأشخاص سواء المقيمين أو المواطنين والزائرين من الحصول التي يقدمها توكلنا وعد قدرتهم على الحصول على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق أو الجهات الحكومية في المملكة، لأنه كما أعلنت الحكومة السعودية في السابق من ضرورة تواجد tawakkalna app لدي المقيمين والمواطنين والزائرين لإبراز الحالة الصحية الخاصة بهم لكي يتمكنوا من الدخول إلى الأماكن التي تحتاج إلى تصاريح، واليوم من خل موقع ثقفني سوف نعرفكم على حل مشكلة برنامج توكلنا بكل سهولة والحصول على الخدمات التي يقدمها، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مشاكل تطبيق tawakkalna

واجه العديد من المستخدمين مشاكل إثناء تسجيل دخول توكلنا مثل الخدمة غير متوفرة حاليا بسبب الضغط على التطبيق، وأيضا مشكلة الخروج التلقائي من التطبيق وعد القدرة على التسجيل مره أخري، والخدمة غير متوفرة حاليا، أو في بعض الأحيان تظهر رسالة خطأ في البيانات أو أن صاحب الهوية متوفي على الرغم من أنه على قيد الحياة وليس متوفي كما يظهر في تطبيق توكلنا سدايا ، بسبب هذه المشاكل تزايدت عمليات البحث عن حل مشكلة توكلنا ويب للتمكن من الحصول على الخدمات التي يقدمها التطبيق بشكل إلكتروني والحصول على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق .

حل مشاكل تطبيق tawakkalna

لكي يتمكن جميع المستخدمين من حل مشاكل التي تواجه تطبيق أبشر توكلنا لابد من التأكد من تحديث هذه الإصدارات :

إصدار ( أندرويد 2.6.1 ) .

إصدار ( آيفون 2.6.2 ) .

إصدار ( هواوي 2.6.0 ) .

وبعد التأكد من هذه الإصدارات، يجب أيضا التأكد من عدم وجود أي برنامج من البرامج التي تعمل على تغيير الموقع الجغرافي للمستخدم لأنها تعمل على تعطيل التطبيق، ثم يجب الاتصال بخدمة عملاء تطبيق توكلنا على هذا الرقم ( 8001289999 ) من أجل تفعيل الخدمة بشكل ناجح، أو عن طريق الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي على موقع التواصل تويتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم حلول للمشاكل التي توجد في تطبيق tawakkalna وعمل تسجيل دخول بشكل ناجح للحصول على الخدمات التي يقدمها التطبيق والحصول على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق في المملكة العربية السعودية .