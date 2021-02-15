نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم الرواتب العام 1442 تحديث سلم الرواتب الصحية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم الرواتب العام الجديد أو ما يسمى بمسير الرواتب وهو المسئول عن تقرير رواتب الموظفين في قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتشجيع القطاع الصحي بالدولة، وتحفيز جميع الموظفين على أداء العمل بكل جد واجتهاد، وقد افصحت وزارة الصحة عن مسير الرواتب لعام 1442 والتي سنقوم بالكتابة عنها في هذا المقال

سلم الرواتب العام وزارة الصحة 1442

جاء مسير الرواتب لوزارة الصحة في هذا العام وفقاً لما خرج عن لسان وزارة الصحة السعودية كما يلي:

قامت الوزارة بتوحيد المرتب الخاص بجميع الموظفين في المستشفيات الحكومية، ووضعت بدلات محددة لجميع المناسبات والظروف الوطنية في الدولة، وقامت بتوسيع نظام الحوافز خاصة لأصحاب التخصصات النادرة.

كما قامت بوضع بعض التغيرات الجلية في اللائحة الوظيفية للصحة حيث:

قسمت قطاع الصيادلة إلى ثلاث قسام هي ” صيادلة، وصيادلة أولية، وصيادلة استشاريين “.

دمجت بين المساعد الأول والمساعد الثاني في فئة واحدة تسمى ” المساعدين الصحيين “، لضمان زيادة رواتب العاملين بلك لفئة وصرف الحوافز والمكافآت على وجه السرعة.

لا تتردد في التسجيل في مديري موارد للاستفادة من كافة خدمات وزارة الصحة السعودية.

سلم الرواتب العام الصحي الجديد لعام 1442

قامت وزارة الصحة بزيادة رواتب العاملين في مجال الصحة في الدولة كالآتي:

زيادة فئة الأطباء الاستشاريين بنسبة 30%.

زيادة فئة نواب الأطباء بنسبة 16%.

زيادة فئة الأطباء المقيمين بنسبة 15%.

زيادة فئة الصيادلة الاستشاريين بنسبة 41% كحد أقصى.

زيادة فئة صيدلي أول بنسبة 25% كحد أقصى

زيادة فئة الصيادلة بنسبة 10% فقط.

زيادة فئة أخصائيين استشاريين بنسبة 41% كحد أقصى.

زيادة فئة أخصائيين أوليين بنسبة 25% كحد أقصى.

زيادة فئة أخصائيين بنسبة 10% فقط.

زيادة فئة الفنيين الصحيين بنسبة 10%.

فئة مساعدين صحيين بنسبة 10% .

سلم رواتب العاملين الفنيين بالصحة لعام 1442

كان المرتب الأساسي لهم قبل القرار الأخير: 4670 ريال سعودي.

ريال سعودي. العلاوة المضافة هذه السنة : 360 ريال سعودي.

ريال سعودي. أجور بدل التنقل للسنة الجديدة : 700 ريال سعودي.

ريال سعودي. ساعات عمل إضافية : 934 ريال سعودي.

ريال سعودي. إجمالي الراتب الجديد للعاملين الفنيين بالصحة : 5883 ريال سعودي.

ريال سعودي. مبلغ التقاعد للعاملين الفنيين بالصحة : 2335 ريال سعودي؛ وذلك سلم الرواتب العام 1442.