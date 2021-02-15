‏الشيطانه تحترق…بقلم :إبراهيم الريامي

في تلك القرية النائية والوادعة بين أحضان جبال الحجر الغربي عاشت العجوز سلمى في قريتها الجميلة المطلة على وادي جميل دائم الجريان

تلك العجوز الباهية الوجه رغم تجاعيد السنين التي ارتسمت عليه والذي تملؤه السعادة دائما

اعتادت سلمى على خدمة نفسها بنفسها ففي بيتها الطيني المتواضع رغم شظف الحياة وقلة الزاد والمال تعيش على ما تنتجه مزرعتها الصغيرة الملحقة ببيتها الطيني وقد بنت في إحدى زواياها.. (درس للهوش).ـ أي بيت للحيوانات ـ .. وضعت في نصفه أبقارها وفي نصفه الآخر خرافها وماعزها ووضعت دجاجاتها في ( المقن) وهو بيت الدجاج ..

وترتوي مزرعتها كمثل مزارع القرية من الفلج الذي يشق ساقيته عبر الجبال حامل الماء من عين ماء دائمة الجريان في أسفل الجبل ..

عاشت سلمى طفولة استقت فيها خبرات الحياة من مدرسة تعليم القرآن المتواضعة التي كانت تحت (شجرة الغاف) الكبيرة على جانب الوادي والذي كل ما سال حمل معه حصير.(الرسل). المفروشة تحت (الغافة) لجلوس الطلاب عليها.. وهي حصير مصنوع من عيدان شجرة تنمو على ضفاف الوادي..

كل أطفال القرية قد حفظوا القرآن الكريم على يد المعلم خلفان وصار نهج حياتهم يقرؤونه في كل آن وله حضور في مواقف الخوف المختلفة.

كعادة سكان القرى القريبة من الجبال يتنقلون عبر طرق قديمة قد شقها الأجداد عبر الجبال. اعتادت سلمى المشي في تلك الطرق أثناء زيارتها لأهلها وأقاربها في الجهة الأخرى من الجبل حيث تقع ولاية سمائل . فحفظت الطريق جيدا منذ أن كان أبوها يأخذها مع إخوتها لزيارة الأقارب هناك. ولتمضية الوقت بالمتعة والحماسة كان يقص عليهم قصص مختلفة من بينها قصص.. (الجن و العفاريت)..

مرت السنين وسلمي لا تزال محافظة على صلة رحمها حتى بعد وفاة زوجها وزواج بناتها الأربع. فقد كانت تتنقل لوحدها لزيارتهم وحمل بعض من منتجات مزرعتها الصغيرة كهدايا لهم.

في يوم من أيام الشتاء ونسمات الهواء الباردة التي ترسم احمرار الدم على الوجوه بسبب (الصردة )أي شدة البرودة .

قررت سلمى الذهاب إلى زياة أهلها في ولاية سمائل وقد أعدت ما تحتاجه خلال مسافة الطريق.. وتوشحت.. شالها الأخضر. ليحميها من لفحات البرد القارس و (الهبوبة الباردة) وهي رياح الشتاء الباردة.

مشت سلمى في الطريق الجبلي الذي كانت تسلكه وقد حفظته عن ظهر قلب.. هذه المرة قد تأخرت في الذهاب فقد كان الوقت عصرا والمكان يتطلب ما يقارب الأربع ساعات مشيا.. وإن كان يوجد طريق مختصر لكنها لا تدله تماما…

توكلت سلمي على الله وارتحلت حاملة هداياها على( شغنة) وهي حقيبة من القماش تحمل على الكتف..

وقد أمسكت ب عصى غليظ يسمى (المقشاع) مصنوع من غصن شجرة العتم العمانية لكي تستند عليه في مشيها.

الشمس تأفل للمغيب وقد تبقى على وصولها للقرية الأخرى أكثر من ساعتين لتقرر في نفسها أن تسلك طريق آخر يكون مختصرا. فسلكت طريق الوادي. كان الطريق موحشا وخاصة مع حلول الظلام.. الريح تعصف بأغصان أشجار( الغاف والسدر ) محدثة أصوات يشوبها الرعب

اعتادت سلمي على الذكر فهي دائما تلهج بالذكر في كل مكان وفي كل عمل تقوم به .وهي تمشي تحت الظلام الدامس الذي لا تكاد ترى إلا خطواتها بإضاءة ( قنديلها) الذي تحمله في يدها. تتفاجأ من بعيد وفي وسط الوادي بشعاع ضوء ووهج لا يبعد عنها إلا أمتار تعد بأصابع يديها. وكل ما اقتربت.. زاد وهج الضوء.. ليتملكها الرعب.. وقفت في مكانها وقد استحضرت في نفسها قصة الشيطانة التي قصها عليهم أبوها في إحدى رحلاتهم… وتحدث نفسها قائله..( وابوي وامي عب اليوم غبت فيها). ليزداد خفقان قلبها رعبا بعد أن أكد لها هبوب الريح وتحريكها للوهج ان هذا هو وهج الشيطانة صدق حدسها وإن الشيطانة قد اعترضت طريقها. تجمدت سلمي في مكانها كمثل ( جوس نخلة).. أي كجذع نخله خاوية على عروشها وهي تتمتم بآيات القرآن الكريم التي حفظتها في الصغر. لتقضي ليلتها تلك وهي تتلو آيات القرآن خوفا من اقتراب الشيطانة منها

فكل ما قرأت آيات القرآن وصاحبها هبوب الرياح التي تحرك وهج النار كانت سلمي تكبر.. الله اكبر.. الله اكبر الشيطانة تحترق ووهج النار يخفت ويختفي ومع اقتراب الفجر كان الوهج قد اختفى تماما لتصلي سلمي الفجر في مكانها الذي لم تبارحه منذ الأمس وهي تنتظر شروق الشمس لتذهب وتستكشف رماد الشيطانة المحترقة بآيات القرآن الكريم التي تلتها طول الليل. ومع اقترابها من مكان الرماد المحترق كانت المفاجأة… إن الشيء المشتعل طول الليل لم يكن شيطانة وإنما.. (جوس نخله) أي جذع نخله. وان أحد المارة قد أشعلها الليلة السابقة لطلب الدفء وظلت مشتعلة حتى ليلة عبور سلمي من قربها.

عندها أطلقت سلمي ضحكة طوييلة بعد اكتشافها أن الشيطانة ما هي إلا جذع نخلة كان يشتعل والرياح تحرك وهج النار يمنة ويسرى. لتحدث نفسها قائلة.. الله يلعن الشيطان..