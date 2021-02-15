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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة رقم الطلب من الأمور الهامة التي يتساءل عنها مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وهذا يرجع لعدم وجود موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، فهي عبارة عن مساعدات مالية تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية للأسر الفقيرة من محدودي الدخل، عن طريق إيداعها في الحسابات البنكية، وذلك بهدف مساعدتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار، وقد أتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة رقم الطلب عبر hrsd.gov موقع وزارة الموارد البشرية

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الموقع الإلكتروني للوزارة للاستعلام عن موعد استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي؛ وهذا لأنه لا يوجد موعد ثابت لصرف المساعدة المقطوعة، فقد تصرف ربع سنوية أو نصف سنوية، وفيما يلي خطوات الاستعلام برقم الطلب:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية في واجهة الموقع. النقر على خيار المساعدة المقطوعة من القائمة الرئيسية. القيام بتسجيل رقم الطلب، وإعادة إدخال رمز التحقق. النقر على أيقونة “عرض”.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة رقم الطلب

حددت الحكومة الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة، كالتالي:

الرجال السعوديين عير القادرين على العمل نتيجة الإعاقة.

المرأة السعودية التي هجرها زوجة وتعول أبنائها.

المرأة الأرملة والمطلقة بشرط أن تكون سعودية الأصل والجنسية.

الزوجة التي تعول أبنائها وزوجها مفقود أو مسجون.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة من الفئات المستفيدة، وكانت أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المواطن “رجل/ امرأة” سعودي الأصل.

يشترط أن يكون المستفيد من مقطوعة الضمان مقيم بالمملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

تمنح المساعدة للمواطن الذي يعاني من إعاقة كلية أو جزئية.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن الأعزب عن 3000 ريال سعودي، والمتزوج لا يزيد عن 8650 ريال سعودي

يشترط للمرأة السعودية التي تنطبق عليها الشروط السابقة أن تكون متزوجة من رجل سعودي الأصل والجنسية.

يجب ألا يكون هناك ممتلكات أوعقارات خاصة بالمتقدم.

إلغاء صرف المساعدة المقطوعة

ترددت الشائعات حول قيام الوزارة بإلغاء المساعدة المقطوعة وعدم صرفها فيما بعد، ولكن صرحت الحكومة السعودية في بيان صادر عنها أنه لا صحة للشائعات التي تتردد بشأن إلغاء المساعدة المقطوعة، وأن الدولة تحرص على مساعدة المواطنين، وستظل مستمرة في صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض ومعدومي الدخل.