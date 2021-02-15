نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي .. شروط استبدال لوحات المركبات والتعرف على قيمة الرسوم المقررة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المرور السعودي يوضح شروط تبديل لوحات المركبات قد أوضحت إدارة المرور السعودي أنه يوجد بعض الشروط الهامة لتبديل لوحات المركبات وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد الأشخاص المستفيدين يريدون معرفة شروط تبديل اللوحات لنفس الشخص بشكل تفصيلي. قد أوضحت إدارة المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي الخاص بها بموقع تويتر أنه ينبغي أن يكون المالك واحد ويتم سدادها من خلال الحساب البنك للمركبات حيث يتم دفع 400 ريال لكل مركبة، أما بالنسبة للنقل الخاص يتم دفع 700 ريال سعودي وبالنسبة للمركبة تحت استبدال لوحات المركبة للمالك أو تغيير اللوحات. خطوات إلغاء مستخدم المركبة المرور السعودي قام توضيح الخطوات الهامة التي ينبغي اتباعها لإلغاء مستخدم المركبة من خلال منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت وذلك من خلال التفويض وبعد ذلك تفويض المركبات ثم اختيار إلغاء مستخدم المركبة.

المرور السعودي إصدار ورقة إصلاح تتطلب موعد مسبق قامت هيئة المرور السعودي بتوضيح أنه ينبغي حجز موعد ليتم زيارات فرع المرور حتى يتمكن من الحصول على إصدار ورقة إصلاح، وهذا الأمن جاء ردا على استفسار أحد الأشخاص هل ينبغي عليها أن يقوم بحجز موعد لزيارة أحد الفروع يقوم بإصدار ورقة إصلاح، وقامت هيئة المرور بتوضيح أنه ينبغي عليه أن يقوم بحجز موعد حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة.

حيث أكدت هيئة المرور السعودي إلى أهمية الانتباه بشكل جيد أثناء القيادة على الطرق والتركيز، وأكدت أنه ينبغي على الجميع أن يكونوا يقظين دائما أثناء القيادة يجب أن يكون يعرف هذا الطريق بشكل يومي، ولا يوجد فيه أي أعمال صيانة أو حدوث أي أشياء أخرى تتسبب في التأثير على سلامتك وسلامة الأشخاص الآخرين.

كما قامت بتوضيح أنه ينبغي على قائد المركبة الذي يأتي من الطرق الفرعية وبالتالي يريد الذهاب إلى الطرق الرئيسية يجب أن يتأكد من اتباع كافة الإجراءات التي تحافظ على سلامتهم وبالتالي تجنب وقوع حوادث مرورية.

حيث أكدت أن تعليمات الدخول بالطرق التي تتعلق بالطرق الرئيسية تشمل تشغيل الإشارة التنبيه هي ويتم الوقوف أو الالتفات جهد اليسار، وبالتالي يتم التأكد من عدم وجود أي شخص في المسار قبل الدخول وبالتالي يتم منح الأفضلية للمركبات التي تأتي من خلال الطرق الرئيسية.

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