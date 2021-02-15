نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل خدمة الوضع الحذر على توكلنا Tawakkalna واستعراض الحالة الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة الوضع الحذر على توكلنا من أهم الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا للمستخدمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، إذا أنه من خلال تفعيل الخاصية في تطبيق توكلنا يرسل تنبيهات للمستخدمين بوجود حالات مخالطة أو مصابة بالفعل بفيروس كورونا في المكان بطريقة تحافظ على الخصوصية، لذا فعلى المستخدم اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد.

تفعيل خدمة الوضع الحذر على توكلنا Tawakkalna

تعد خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي تساهم إلى حد كبير في الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين خاصةً في المناطق المزدحمة، وتقوم فكرة هذه الخدمة على تشغيل خاصية البلوتوث، ويستشعر الجوال الحالات القريبة من المستخدم من المصابين أو المخالطين، ثم يقوم بإرسال تنبيهات للمستخدمين، ولكن بدون تحديد هوية المصابين، الأمر الذي يحفظ الخصوصية، وهنا يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

خطوات تفعيل خدمة الوضع الحذر على توكلنا Tawakkalna

يستطيع المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة تفعيل الوضع الحذر على توكلنا من خلال بعض الخطوات البسيطة، المتمثلة في:

فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. تفعيل خاصية الوضع الحذر من قائمة الخدمات الصحية. تظهر الخاصية مفعلة باللون الأخضر.

في حالة عدم تحميل تطبيق توكلنا على الجوال يجب تحميله من خلال متجر التطبيقات الخاص بنوع الهاتف، الهواتف التي تعمل بنظام Android يتم تحميل التطبيق من متجر google play، و هواتف أيفون يتم تحميل تطبيق توكلنا من متجر App store.

استعراض الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمة استعراض الوضع الصحي، وهذه الخدمة تمكن المستخدم من متابعة الحالة الصحة من خلال الألوان التي تدل على الحالة الصحية، كما يلي:

اللون الأصفر يدل على المخالطة ولكن لم تثبت الإصابة.

اللون البرتقالي يدل على المخالطة ولكن لا يستطيع الدخول إلى الأماكن العامة.

اللون الأخضر يشير إلى التطعيم ضد فيروس كورونا.

اللون الأخضر يشير إلى عدم الإصابة بالفيروس.

اللون البني يثبت الإصابة بفيروس كورونا.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تفعيل الوضع الحذر على الجوال الخاص بالمستخدم، بالإضافة إلى استعراض الوضع الصحي ودلائل الألوان المستخدمة لاستعراض الحالة الصحية للمستخدم.