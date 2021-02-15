زين توقع اتفاقية البحر الأحمر للتطوير لتحقيق التحول الرقمي الشامل2021

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عمر شويل - جدة زين توقع اتفاقية البحر الأحمر للتطوير ، كأول منطقة إنشاءات ستكون مغطاة بالكامل، بالجيل الخامس 5G في الشرق الأوسط، وقد أعلنت زين السعودية، أن إبرامها الاتفاقية غير المسبوقة مع شركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، في كافة المواقع التابعة لمشروع البحر الأحمر، أثناء عملية الإنشاء، وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، بأن مشروع البحر الأحمر، وهو المشروع الأضخم والأهم بين المشاريع السياحية بالمملكة، والأكثر طموحًا بالعالم، وقد قام سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد يطلق كورال بلوم الجزيرة الرئيسية يوم 28 جمادى الآخرة الماضي لعام 1442هـ، وهو مشروع جزيرة شُريرة الذي يؤكد على رؤية المملكة 2030م، مثل مشروع ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، وهو أيضًا من المشروعات العالمية، التي تبناها ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.

زين توقع اتفاقية البحر الأحمر للتطوير

والجدير بالذكر أن اتفاقية زين السعودية، تم إبرامها لمدة خمس سنوات، تقوم من خلالها الشركة، بإمداد مواقع مشروع البحر الأحمر بشبكات الاتصالات والإنترنت من الجيل الخامس، وهو جزء من نهج رؤية المملكة 2030م، في تحقيق التحول الرقمي الشامل، لمجتمع رقمي متطور، وأكثر حداثة، كما تعد تلك الاتفاقية إضافة إلى زين السعودية، التي تتبع خطة استراتيجية متطورة، وهي المشاركة في قائمة المشاريع، والمبادرات الوطنية الكبرى في قصة نجاحها، بدءًا من مطار نيوم، والمشاركة في مشروع أهلًا بالعالم لوزارة السياحة، لإطلاق التأشيرات السياحية إلكترونيًا، وأيضًا المشاركة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

خطة سير عمل الاتفاقية الحصرية بين زين السعودية في مرحلة الإنشاء بمشروع البحر الأحمر

والمقرر أن تخدم شركة زين السعودية، خلال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، عدد 16 فندق داخل خمسة جزر، ومنتجعين داخليين، إضافة إلى جانب مطار دولي له، والتي مقرر أن يتم استكمالها بشكل نهائي عام 2030م.

استثمارات شركة زين السعودية لخدمة مسيرة رؤية 2030م

ووفق ما صرح به المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الشركة تعمل بكافة إمكاناتها التقنية والبشرية، لخدمة مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة، والارتقاء بمستوى المملكة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهذا ما تقوم به الشركة من خلال التوسع في امداد شبكة الجيل الخامس، والتي أصبحت تغطي حتى الآن 50 مدينة بالمملكة، تخدم أكثر من 4700 برج، بجودة ممتازة، وسرعة فائقة.

شركة زين السعودية الحائزة على جوائز عالمية

وقد فازت شركة زين السعودية، بعدة جوائز عالمية هامة خلال الفترة الماضية نذكر منها التالي:

وقد منحت شركة أوبن سيجنال Opensignal، الدولية المستقلة، المتخصصة في تحليل تجربة العملاء مع شبكات الاتصالات، شركة زين السعودية ثلاث جوائز هي:

جائزة أفضل تغطية للجيل الخامس 5G. وأفضل سرعة تحميل للجيل الخامس 5G. وأفضل تجربة تحميل للجيل الخامس 5G.

وقد فازت أيضًا شركة زين السعودية، في عام 2020م، بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، وهي المعتمدة من شركة أوكلا العالمية.

وقد تصدرت شركة زين السعودية، المركز الأول ضمن تقرير مقياس الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس 5G على مستوى المملكة العربية السعودية.