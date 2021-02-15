نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. “فكرة مبتكرة” لفندق سعودي تمنع نقل عدوى فيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة فندق سعودى يبتكر فكرة لمنع عدوى فيروس كورونا حيث أنه بعد إنتشار فيروس “كورونا” تسبب في تغيير نظرة العالم أجمع فى صور وأشكال النظافة والتطهير والتعقيم وكيفيتها، وبالأخص المنشآت السياحية مثل الفنادق حيث يقيم فيها الزائرين ضعف الوقت المنقضى فى السفر، حيث هناك إحصائية حديثة تؤكد أن المسافرين يقضون تقريباً من 8 ساعات إلى 12 ساعة في غرف الفنادق.

وحيث أثبتت أخر الأبحاث، عن أكثر ٧ أدوات تساعد على نقل الفيروسات والأمراض في الغرفة هي على الترتيب كالأتى:

أجهزة التحكم “الريموت”.

مفاتيح الكهرباء والإنارة المتواجدة بالغرف.

أجهزة الجوال والهواتف.

مقابض أبواب الغرف.

حنفيات المياة.

مقابض كنكة القهوة وغليات المياة.

العيون السحرية المتواجدة بالأبواب.

حيث تكون هذه الأدوات أكثر تلوث فى الغرف بالفنادق بسبب استخدامها من قبل جميع المقيمين بالفندق مما يجعلها من أكثر المناطق بالغرف تنموا بها الفيروسات والبكتريا.

مما يجد الفنادق والمنشآت السياحية مشكلة تفادى تلوث الأدوات المشتركة بين الزائرين ومنع عدوى فيروس كورونا، من أهم وأكبر المشكلات التى تواجه المنشآت السياحية، وتزيد ضغوط وحجم مشكلة تلوث الأدوات المشتركة مع إشتراطات إتباع الإجراءات الإحترازية الصحية للنزلاء والزائرين، وإتباع الأشتراطات والتعليمات الصحية للحفاظ على أمن وسلامة النزلاء الصحية.

قام فندق الريتزكارلتون جدة بإبتكار فكرة رائعة لتفادى عدوى فايروس كورونا التى تأتى من هذة الأدوات المشتركة.

حيث قام الفندق بتطبيق فكرة “الغطاء البلاستيك الشفاف” على كل الأدوات المشتركة التي تستخدم في الغرف وقاموا بوضع أغطية بلاستيكية لاصقة صالحة للإستخدام مرة واحدة فقط.

وبذلك يتم ضمان أن كل زائر أو مقيم يكون هو أول يد تلمس الأدوات التى يستخدمها مثل الهاتف ومقابض الأبواب ومفاتيح الكهرباء وغيرها.

قال “عمرو علي” مدير إدارة المبيعات والتسويق في حديثه لـ”صحيفة سبق” أن هذة الفكرة قام بإعتمادها الفندق لضمان تطبيق أقصى درجات الإجراءات الحترازية طبقا لإشتراطات التعقيم والنظافة التي وجهت إليها وزارة السياحة بالمملكة السعودية للحفاظ على المقيمين والنزلاء من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “عمرو على” قائلاً: أنه وفقًا لدراسة صادرة من جامعة هيوستن الأمريكية تفيد بأن أجهزة التحكم عن بعد بالأجهزة المختلفة “الريموت” تكون مليئة بالملوثات مثلها مثل الحمامات ويأتى بعدها فى المرتبة الثانية مفاتيح الكهرباء الذي يستعمل من قبل جميع الزائرين، لذلك قد قررنا في فندق “الريتزكارلتون جدة” أن نكون سابقين بفكرة مختلفة، حيث التعقيم الهوائي ورش المطهرات مفعولهم قصير المدى وأيضا تنظيف الأسطح بالمواد المعقمة.

وأضاف: منذ أن بدأنا بتطبيق الفكرة أتت بنتائج مدهشة ولم نرصد ولا حالة واحدة بالفندق بسبب فعالية الفكرة التي يقوم على تنفيذها شباب سعوديين بالفندق.