نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الترقية 1442 بالسجل المدني على رابط منصة مسار masar.sa للترقيات ومعايير المفاضلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الترقية 1442 بالسجل المدني على رابط منصة مسار الإلكترونية حيث يترقب قطاع عريض من الموظفين بالقطاع الحكومي بالمملكة السعودية إعلان الترقيات بالسجل المدني 1442 وذلك من خلال رابط منصة مسار masar.sa الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن نتائج ترقيات الموظفين، حيث تم اتخاذ طريقة المفاضلة كأساس ومعيار لاختيار المرشحين للترقيات،حيث تم التسجيل إلكترونيا على رابط موقع النفاذ الوطني الموحد بمنصة مسار، هذا وقد أتاح الموقع خدمة الاستعلام عن الترقية بالهوية الوطنية “السجل المدني”، على رابط موقع النفاذ الوطني الموحد بمنصة مسار، وبعد إعلان النتيجة، يمكن لمن لم يحالفه التوفيق بالترقية التقدم باعتراض.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الترقية بالسجل المدني

الدخول إلى منصة مسار الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد. تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية إدخال الرقم السري. إدخال رمز التحقق. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. قم باختيار خدمة الترقيات. الاطلاع على إعلانات الترقيات. القيام باختيار الرغبات الوظيفية معرفة نتيجة المفاضلة.

خدمة إشغال الوظائف بالترقيات

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة إشغال الوظائف بالترقيات، هي خدمة إلكترونية يمكن من خلالها ترقية موظفي الجهات الحكومية، ويتم ذلك من خلال طريقة الطرح والمفاضلة أو بطريقة الترقية الاستثنائية، وبهذا يساهم موقع مسار في حوكمة عملية الترقيات بكافة أنواعها.​

المفاضلة لنظام الترقيات حسب المعايير

أهم العناصر المُرجحة لترقيات الموظفين

يمكننا إلقاء الضوء على أهم العناصر المرجحة في ترقيات الوظائف الحكومية، وذلك حسب ما تقتضيه لائحة الموارد البشرية، وهذه العناصر المُرجحة أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم اللجوء للعناصر المُرجحة في حال تتساوى النقاط التي حصل عليها المرشحين في الترقية، وأهم تلك العناصر تتلخص في التالي:

الحاصل على أعلى برامج التطوير والتدريب.

الحاصل على أعلى درجة في المقابلة الشخصية.

صاحب الأقدمية في التعيين.

الحاصل على أفضل درجة في تقويم الأداء الوظيفي.

الحاصل على المؤهل الأعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة الوزارة هي ترقية قرابة 12 ألف موظف، في ضوء الخطة السنوية للترقيات، وتعتبر حركة الترقيات لهذا العام من أكبر حركات الترقيات بالمملكة على مدار السنوات السابقة، وشملت الترقيات قطاعات عديدة، وبذلك يمكن للمتقدمين الاستعلام عن الترقية من خلال منصة مسار الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التي سنوردها بهذا التقرير.