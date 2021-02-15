نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 رجب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم سعر جرام الذهب في السوق السعودية في يومي الأحد والاثنين والمقارنة بينهما، وآخر تطورات أسعار الذهب وشهدت أسعار الذهب تغيرا خلال هذا الأسبوع في جميع العيارات من عيار 12 وحتى 24 بالإضافة إلى وجود تغيرات في أسعار الأوقية والجنيه والكيلو، وكان قد أغلق سعر الذهب عيار 24 الجرام الواحد حوالي 220 /15 في يوم الجمعة، بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى حوالي 220.147 ريال سعودي. سعر جرام الذهب في السعودية بدت أسعار الذهب يوم الجمعة وبقيت مغلقة في أيام السبت والأحد على النحو التالي: سعر كيلو الذهب وصل إلى 220.147 ريال سعودي

وصل إلى 220.147 ريال سعودي بينما وصل سعر جنيه ذهب إلى 1.541 ريال

أما سعر أوقيه الذهب فقد كانت 6.847 ريال سعودي

كما سجل سعر الذهب عيار 22 قيراط 201.80 ريال سعودي

كما شهدت أسعار الذهب عيار 24 قيراط 220.15 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21 قيراط 192.63 ريال

سعر عيار 14 للذهب الأصفر كان قد وصل إلى 128.42 ريال

في حين كان قد سجل سعر الذهب من عيار 12 قيراط 110 ريال. أسعار الذهب بالسعودية اليوم الاثنين واصلت أسعار الذهب التراوح مكانها مع وجود بعض التغيرات الطفيفة، حيث هبطت أسعار الذهب هبوطا متوقعا على أثره اختلفت الأسعار، وفيما يلي آخر أسعار الذهب في السعودية: افتتح الذهب 24 سعره اليوم 219.84 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22 اليوم سجل 201.52 ريال

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل: 192.36 ريال

سعر الذهب الأصفر عيار 18 اليوم سجل 164.88 ريال

سعر الذهب من عيار 14 اليوم سجل: 128.24 ريال

سعر الذهب عيار 12 قيراط اليوم سجل: 109.92 ريال سعودي

أسعار جنيه الذهب اليوم الاثنين في السعودية سجلت: 1.539 ريال

اليوم الاثنين في السعودية سجلت: 1.539 ريال أسعار أوقية الذهب الاثنين: 6.837 ريال

آخر أسعار كيلو الذهب في السعودية اليوم الاثنين: 219.839 ريال في الأسواق السعودية

في السعودية اليوم الاثنين: 219.839 ريال في الأسواق السعودية وفيما يلي جدول أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية: متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, February 15, 2021 08:01 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 219.84 ريال $58.61 سعر الذهب عيار 22 201.52 ريال $53.72 اسعار الذهب عيار 21 192.36 ريال $51.28 اسعار الذهب عيار 18 164.88 ريال $43.96 سعر الذهب عيار 14 128.24 ريال $34.19 سعر الذهب عيار 12 109.92 ريال $29.30 اسعار أوقية الذهب 6,837 ريال $1,823 اسعار جنيه الذهب 1,539 ريال $410.26 اسعار كيلو الذهب 219,839 ريال $58,608 عصير الألوفيرا وفوائده الصحية الكبيرة للصحة والبشرة

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